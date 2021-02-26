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Жители Сухарево вышли на грандиозный марш
Источник материала: Хартия'97
Жители Сухарево вышли на грандиозный марш
Участники акции скандировали: «Пошел вон! Ты и твой ОМОН!».
Столичный микрорайон Сухарево вчера вечером тоже вышел на массовый марш, как и Серебрянка.
«Пошел вон! Ты и твой ОМОН!», — скандировали люди.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Участники акции скандировали: «Пошел вон! Ты и твой ОМОН!».
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