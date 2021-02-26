Источник материала: Хартия'97

Жители Сухарево вышли на грандиозный марш 26.02.2021, 8:08

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Участники акции скандировали: «Пошел вон! Ты и твой ОМОН!».

Столичный микрорайон Сухарево вчера вечером тоже вышел на массовый марш, как и Серебрянка.

«Пошел вон! Ты и твой ОМОН!», — скандировали люди.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

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