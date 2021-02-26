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В марте столичные налоговики будут активно проверять таксистов

26.02.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Налоговики планируют провести в марте специальные мероприятия по контролю за автомобилями-такси.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, представители налоговых органов и государственной автомобильной инспекции г. Минска уделят пристальное внимание деятельности таких субъектов хозяйствования: проверят соблюдение законодательства в сфере перевозок пассажиров, в том числе выполнение установленного порядка приема наличных денежных средств и выдачи пассажирам платежных документов.

— В случае невыдачи платежного документа, подтверждающего оплату проезда за наличный расчет, либо при смене способа оплаты за поездку с безналичного на наличный, когда в автомобиле-такси отсутствует таксометр, клиенты могут сообщить о таких фактах на прямую телефонную линию Министерства по налогам и сборам по короткому номеру 189, — проинформировали в ИМНС.
 
Теги: Минск
 
 
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Налоговики планируют провести в марте специальные мероприятия по контролю за автомобилями-такси.
 
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