Новым главарем террористической организации "Аль-Каида" может стать египтянин Сейф аль-Адель. Источники называют аль-Аделя "блестящим и безжалостным стратегом". Он уже получил прозвище "Меч возмездия". Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Daily Mail.





Издание сообщает, что настоящий момент он пребывает в Иране. В прошлом аль-Адель служил в вооруженных силах Египта. Также, он активно участвовал в деятельности организации на протяжении 30 лет.





Вашингтон назначил за его голову награду в 7,5 миллионов фунтов стерлингов после взрывов в посольстве США в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году, в результате которых погибли 224 человека.





За аль-Аделем давно следят спецслужбы США и Великобритании. Они уверены, что новый лидер намерен возродить "Аль-Каиду".

Высокопоставленный британский эксперт по терроризму Ричард Кемп сказал изданию Mirror: "По сравнению с Завахири он, вероятно, будет гораздо более эффективным лидером, возможно, даже в большей степени, чем бен Ладен".





Известно, что аль-Адель был одним из ведущих членов отряда личной охраны бен Ладена в Афганистане, названного "Черные гвардейцы" в честь цвета их шарфов.





Полковник Ричард Кемп считает, что аль-Адел может склонить ИГ и афганских талибов к сотрудничеству или даже слиянию.





пишет korrespondent.net По некоторым данным, Айман аз-Завахири, ставший преемником Усамы бен Ладена, умер в конце 2020 года от астмы,korrespondent.net





Ранее силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующего в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США.



