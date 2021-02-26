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У "Аль-Каиды" появился новый главарь по кличке "Меч возмездия"

26.02.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый лидер стремится наладить связи с "Исламским государством" и афганскими талибами, считают в британской разведке.

Новым главарем террористической организации "Аль-Каида" может стать египтянин Сейф аль-Адель. Источники называют аль-Аделя "блестящим и безжалостным стратегом". Он уже получил прозвище "Меч возмездия". Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Daily Mail.

Издание сообщает, что  настоящий момент он пребывает в Иране. В прошлом аль-Адель служил в вооруженных силах Египта. Также, он активно участвовал в деятельности организации на протяжении 30 лет.

Вашингтон назначил за его голову награду в 7,5 миллионов фунтов стерлингов после взрывов в посольстве США в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году, в результате которых погибли 224 человека.

 
За аль-Аделем давно следят спецслужбы США и Великобритании. Они уверены, что новый лидер намерен возродить "Аль-Каиду".
Высокопоставленный британский эксперт по терроризму Ричард Кемп сказал изданию Mirror: "По сравнению с Завахири он, вероятно, будет гораздо более эффективным лидером, возможно, даже в большей степени, чем бен Ладен".

Известно, что аль-Адель был одним из ведущих членов отряда личной охраны бен Ладена в Афганистане, названного "Черные гвардейцы" в честь цвета их шарфов.

Полковник Ричард Кемп считает, что аль-Адел может склонить ИГ и афганских талибов к сотрудничеству или даже слиянию.

По некоторым данным, Айман аз-Завахири, ставший преемником Усамы бен Ладена, умер в конце 2020 года от астмы, пишет korrespondent.net

Ранее силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующего в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США.
 
 
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Новый лидер стремится наладить связи с "Исламским государством" и афганскими талибами, считают в британской разведке.
 
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