Уже ритуал? Обвинили ни в чем не повинного, уже мертвого человека - дочь убитого Геннадия Шутова

Свидетеля убийства Александра Кордюкова посадили на 10 лет в колонию усиленного режима.





Дочь убитого Геннадия Шутова Анастасия Баранчук сама защищала в суде своего отца-покойного и оказалась разочарованной таким результатом суда.





рассказала «Белсату» Анастасия Баранчук. — В суде обвинение не доказано, обвинили ни в чем не повинного, уже мертвого человека. Я не ожидала услышать такой приговор и не ожидала, что десять лет дадут Кордюкову, так как по факту ничего нет. В любом случае мы будем обжаловать, и ждать дальше, –«Белсату» Анастасия Баранчук.









Прокурор Геннадий Бурый. Фото: Белсат





Дочь Шутова с родственниками вела свое расследование гибели отца. Она говорит, что многие моменты в суде не были учтены, а сам процесс шел так, как было выгодно стороне обвинения.





— Есть многие моменты, которых не было на суде, не было многих свидетелей. Было пять человек, которые в момент убийства стояла возле парапета – вызвали только одного. Были люди, которые проходили мимо, их тоже не позвали –они [обвинение] позвали тех, кто был нужен им. Я думала, что оправдают, так как доказательств никаких нет – ни нападения, ни покушения, тем более на убийство, – это полный бред. Гаврилов и Голицын сильно путались в словах. Например, Голицын говорил, что кровь отца на его джинсах оказалась, потому что он грузил его в скорую, но есть видео, на котором видно, что он вообще не помогал. И таких моментов много, – говорит Анастасия Баранчук.









Роман Гаврилов и Арсений Голицын в суде. Свидетеля убийства Геннадия Шутова Александра Кордюкова хотят посадить на 10 лет. 19 февраля 2021 года. Фото: Белсат





Во время последнего слова Александр Кордюков попросил прощения у родственников Шутова, что втянул Геннадия в это дело, но Анастасия говорит, что никакого зла и обиды на него не держит, наоборот, ей хочется поддержать семью и самого Александра.





Сестра Александра Кордюкова Марина сказала в разговоре с «Белсатом»: все понимают, что происходит, только она не знает, как все это объяснить своим родителям.





— Я думаю, все нормальные люди, которые умеют думать, оценивать, все, кто наблюдал и наблюдает за этим процессом, они понимают, что произошло. Другого приговора быть не могло, хотя, конечно, мы шли с надеждой, что, может, у кого-то совесть победит страх, но этого не произошло. Весь суд был, на мой взгляд, ненормальный, ведь все должно быть наоборот. Я доживу до того дня, когда будет честный суд и будет все, как положено. Такого абсурда, как происходит сейчас, я не видела и не слышала никогда о таком. Просто выбрали слабое звено: мой брат – он оказался не в том месте, не в то время со своим другом. Я вообще не знаю, как он держится: он потерял друга, и то, что с ним происходит, он выдерживает это мужественно. Он выживет – это было понятно по его аплодисментам (после решения Александр захлопал в ладоши, так он показал свое отношение к приговору. – Прим. «Белсата») , но мы надеемся, что все же скоро это все закончится, – говорит, не скрывая слез, Марина, сестра Александра Кордюкова.





Правозащитник Роман Кисляк вообще не заметил в этом процессе правосудия, с его точки зрения, это был только ритуал.





— Я вижу, что это было не правосудие, а расправа со стороны государственной репрессивной машиной. Суд не был независимым от исполнительной власти, фактически у нас нет правосудия: можно выполнять процедуры, но, самое главное, в этом процессе не было независимого суда, который может работать без давления власти. Очевидно, что в данном деле мы стали свидетелями того, что в Бресте проводилась полицейская военная операция по нейтрализации протестующих. Для этого были привлечены войска Сил специальных операций, которые не имели навыков взаимодействия с протестующими, с собой у них были пистолеты Макарова – это привело к тому, что Геннадий Шутов был застрелен, – говорит Роман Кисляк.







