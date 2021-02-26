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Новые задачи: Лукашенко намерен перестроить работу Совбеза
26.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Перестроить работу Совета безопасности, опираясь на опыт России и Казахстана, намерен Александр Лукашенко. Об этом президент заявил, принимая с докладом госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, передает телеканал «МИР 24».
На встрече обсудили возможность расширения списка участников. Например, добавить к числу постоянных членов министров обороны и МВД, председателя КГБ. По мнению Александра Лукашенко, Совбез должен собираться регулярно и обсуждать не только противодействие военным угрозам, но и решать вопросы экономической и политической стабильности.
Александр Вольфович в должность госсекретаря Совета безопасности Беларуси вступил месяц назад.
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Об этом президент заявил, принимая с докладом госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича.
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