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Новые задачи: Лукашенко намерен перестроить работу Совбеза

26.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Перестроить работу Совета безопасности, опираясь на опыт России и Казахстана, намерен Александр Лукашенко. Об этом президент заявил, принимая с докладом госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, передает телеканал «МИР 24».

На встрече обсудили возможность расширения списка участников. Например, добавить к числу постоянных членов министров обороны и МВД, председателя КГБ. По мнению Александра Лукашенко, Совбез должен собираться регулярно и обсуждать не только противодействие военным угрозам, но и решать вопросы экономической и политической стабильности.

«Желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять, хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы – это конкретные действия – идут из-за рубежа. К счастью, мы обнаружили все эти центры. Но знать мало. Этому надо противостоять», – сказал Лукашенко.

Александр Вольфович в должность госсекретаря Совета безопасности Беларуси вступил месяц назад.



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Об этом президент заявил, принимая с докладом госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича.
 
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