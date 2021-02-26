Начать новую жизнь с 1 марта. Рассказываем, что может вам помешать и как с этим справиться

Источник материала: Tut.by

Многим для того, чтобы решиться на перемены, нужна какая-то формальная точка отсчета. Очень часто это понедельник или Новый год. На следующей неделе начинается весна, и если просто понедельник для вас достаточно банален, в начале нового года что-то пошло не так, то 1 марта — идеальный вариант. Весна — это время надежды, уверенности, активизации внутренних сил и энергии. Если вы давно хотели изменить что-то в своей жизни, то сейчас самое время начать работать над этими изменениями.

С чего начать?

1. Сформулируйте, что бы вам хотелось изменить в своей жизни в ближайшие три месяца. Будьте реалистичными, не стоит рассчитывать за этот срок научиться бегать марафоны, если раньше вы этим никогда не занимались, но и не обесценивайте свои возможности — три месяца это очень существенный срок.

2. Запишите на бумаге, чего бы вам хотелось достичь через три месяца, а потом разбейте этот отрезок на три и отметьте промежуточные цели в конце каждого месяца. Не забывайте сверяться с этим списком по истечении срока, может случиться, что ваши намерения и дальнейшие цели изменятся — и это совершенно нормально.



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3. На протяжении этого срока постарайтесь не ругать себя за недостатки. Если вы считаете себя ленивым, слабохарактерным или наоборот — чересчур импульсивным, в эти три месяца просто говорите себе: да, я такой человек вот с таким складом характера. И все. Каждый раз, когда вслед за это мыслью начнет литься поток самообвинений — останавливайте его буквально усилием воли, переводя свое внимание на что-то другое.

Зачем это нужно? Дело в том, что внутренняя критика забирает массу энергии, ничего не давая взамен. Иными словами это каждый раз просто черная дыра, в которую вы попусту сливаете свои силы. Так зачем это делать? Попробуйте хотя бы неделю обойтись без вины и стыда и увидите, что энергии у вас действительно станет больше.

4. А теперь запишите, что вас больше всего пугает и тревожит. Вот что можно попробовать сделать с этими чаще всего встречающимися страхами.

Как справитсья со страхом перемен и неопределенности

Исследования показывают, что выдержать состояние неопределенности для многих — почти непосильная задача. Именно неопределенность, отсутствие мгновенного результата и необходимость длительное время выдерживать напряжение ведут к «откатам», срывам и тому, что называется «махнуть на эту затею рукой». Но с этим можно работать.

Сосредоточьтесь и попытайтесь сформулировать, что именно вас так сильно тревожит в этой неопределенности. Чаще используйте письменные практики — записывайте то, что чувствуете, чего боитесь, что вас гнетет. Справиться с тревогой и стрессом от неопределенности может помочь любая физическая активность, которая «включает» тело: пробежка, прогулка быстрым шагом, йога или дыхательные упражнения. Выбирайте наиболее комфортный для вас вариант.

Не забывайте отмечать и замечать небольшие ежедневные победы. Невозможно бросить курить за один день, но провести даже один день без сигареты — это уже достижение на пути к цели. Не обесценивайте их и замечайте.

Невозможно бросить курить за один день, но провести даже один день без сигареты — это уже достижение на пути к цели. Не обесценивайте их и замечайте. Продвигайтесь небольшими шагами. Начните с чего-то, что можно осуществить уже сегодня. Нельзя за один день накачать мышцы или сменить карьерный вектор, но можно найти, с кем поговорить об этом или где почитать — и это уже будет первым шагом в направлении к вашей цели.



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Не зацикливайтесь на негативных сценариях. С одной стороны, вы должны иметь в голове примерный спектр вариантов, которыми может закончиться ваша затея. С другой — не нужно сосредотачиваться на том раскладе, при котором всё будет плохо. С мыслью «у меня (опять) ничего не получится» сложно добиться какого-то другого результата. Старайтесь простроить для себя некую внутреннюю карту, по которой вы будете двигаться и с которой будете сверяться.

Цените процесс. Потому что процесс едва ли не более важная часть вашей затеи, чем результат. В процессе вы трансформируетесь, меняетесь, узнаете о себе что-то новое. Процесс — это всегда бесконечное поле возможностей и только вам выбирать, как сыграть на этом поле в каждой следующей точке.

Берите на себя ответственность. За все, что от вас зависит. Но не пытайтесь контролировать все — это невозможно. Существует масса факторов, которые вносят в нашу жизнь неопределенность и создают напряжение. Но они — неотъемлемая часть жизни, и это можно только принять как данность. Если сегодня утром не получилось выйти на пробежку, потому что было лень вставать — это ваша зона ответственности, но если за ночь намело сугробы — что ж, такое бывает, планы корректируются, и это нормально.

Учитесь доверять себе. Чтобы избежать перемен, у человека находится масса отговорок. Как правило потому, что любая перемена подсознательно воспринимается как разрушение существующей устойчивой системы, а значит — потенциальная угроза. Но вы точно сможете с этим справиться, потому что справляетесь каждый день, часто даже не замечая этого. Нам практически ежедневно приходится справляться с неожиданностями различного масштаба — так что нет повода думать, что в будущем вы с ними не справитесь.



Oliver Sjöström, unsplash.com

Если вы не достигли цели — это не значит, что вы проиграли. Любая цель — это ваш выбор. Находясь на полпути, вы имеете полное право сменить цель или вовсе отказаться от нее. Это не делает вас плохим человеком, а ваши цели — негодными. Это говорит о том, что вы прислушиваетесь к себе и двигаетесь сообразно собственным ощущениям. Наслаждайтесь этим процессом как серфер, словивший волну.