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Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

26.02.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первым зарубежным броневикам инкассаторов перевалило за сотню лет, постсоветским же моделям сейчас чуть больше тридцати. За это время подобные спецавтомобили прошли достаточно большой с инженерной точки зрения эволюционный путь — от потомков вагонов бронепоезда времен Чапаева до не таких уж далеких родственников спецтехники охраны президентского кортежа.

Например, в США грабители банков были всегда, со времен Дикого Запада. Вспомните любой вестерн. Там обязательно будет сцена с ограблением дилижанса, везущего доллары по прериям. В СССР, конечно, такого не было. То есть на самом деле бывало, но об этом молчали. И вот во второй половине 1980-х проблему признали на официальном уровне, в результате чего на улицах крупных городов Советского Союза появились бронированные «деньговозы». Белорусские города не стали исключением, и в 1990-х такой тип спецмашины, как инкассаторский броневик, стал неотъемлемым элементом системы безопасности любого банка.

Легковые инкассаторские автомобили

Броневиков долгое время не хватало, поэтому большинство инкассаторов ездило на совершенно обычных уазиках, «Жигулях» и «Волгах», где и в помине не было никакого бронирования.

На рубеже ХХ и ХХI веков небронированные легковушки в Беларуси все еще использовались службами инкассации. Этот ВАЗ-21099, сфотографированный в Минске в 1999 году, — тому подтверждение.

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

Но существовали и бронелегковушки. Где-то в середине 1990-х в белорусской столице появилась целая партия бронированных универсалов Peugeot 405. Спецзащитой для них занималась французская фирма Labbe. Эксплуатировались они несколько лет, и опыт показал, что машины такой компоновки не очень хорошо подходят для своих задач: места сзади там и так немного, часть пространства «съедает» броня. Новые партии таких автомобилей уже не закупали, отдав предпочтение более вместительным фургончикам.

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

«Буханки» и «ГАЗели» в броне

Уазик-«буханка» — автомобиль на все времена. Такая машина, несмотря на архаичность базового шасси, куда лучше подходила для повседневных инкассаторских задач, чем французские Peugeot 405. Пространства внутри было больше, хотя объективно и в таких уазиках не хватало места. Зато выглядели они очень харизматично! И стоили, конечно, дешевле. Постройкой таких автомобилей занималось сразу несколько фирм в России.

Броневик «Коналю-330» на шасси УАЗ-3303-01 появился в начале 1990-х годов. Столь оригинальное название досталось в наследство от производителя. Расшифровывается слово «коналю» как «конструкционный алюминий». Элементы бронезащиты привинчивались изнутри и снаружи прямо на базовые панели кузова. Передняя часть и двигатель были защищены накладным «намордником», а горловины топливных баков закрывались бронированными крышками.

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

А такой бронеуазик назывался «Диса-1912 „Заслон“». Этот вариант тоже не блистал дизайнерскими изысками, однако экипажу сумели обеспечить более-менее сносные условия работы. Грузовой отсек был отделан кожзаменителем, а один из охранников мог удобно разместиться на сиденье от «Москвича».

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

«ГАЗели» были неким шагом вперед по сравнению с «буханками». Эта классическая «бронеГАЗель» той эпохи называется «АС-2957 „Охта“». Данный спецавтомобиль — продукт сотрудничества питерской компании «Автостиль» и американской O’Gara-Hess and Eisenhardt Armoring Company. Совместное предприятие занималось бронированием инкассаторских машин на базе Chevrolet и Ford, но это были дорогие броневики и купить их мог далеко не каждый банк. В качестве бюджетной альтернативы в 1997 году был разработан инкассаторский автомобиль на шасси ГАЗ-2705 «Газель», получивший имя «Охта». Белорусская банковская система такие закупала, а в России один из этих броневиков установлен на постамент в качестве памятника.

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

Постепенно, особенно после 2000 года, фирмы-бронировщики достигли нового технологического уровня, и облик их продуктов поменялся. Внешность базового автомобиля преобразовывалась уже не столь радикально, как это было с «Коналю» и «Заслоном». Данный вариант «Диса-2952» относится к тому «промежуточному этапу» инкассаторских броневиков, когда вся броня уже была скрыта под штатными кузовными панелями, а ветровое стекло еще выполнялось по мотивам военной техники.

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

Made in Belarus

Освоили в Беларуси и собственное производство инкассаторских броневиков.

Первопроходцем здесь стало оборонное предприятие «Агат» со спецавтомобилем СА-0,4 на шасси УАЗ-3151. Разработанный на рубеже веков, этот вариант до сих пор присутствует в каталоге ОАО «Агат — электромеханический завод».

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

По заказу Нацбанка «Агат» в середине 1990-х изготовил партию бронированных МАЗов. Это были уже не инкассаторские машины, а броневики для перевозки больших объемов ценностей. Обозначение этого спецгрузовика незатейливое — СА-4,0. Бронированный двухосный МАЗ мог перевозить около 4 тонн ценностей, о чем и говорит его индекс. Существовал также более тяжелый вариант — СА-7,5 на шасси трехосного МАЗ-6303. В базовые комплектации обоих грузовиков входило бронирование кабины и отсека охраны, бронированная перегородка со сдвижной дверью между отсеками охраны и грузовым, бойницы под автомат Калашникова рядом со смотровыми окнами, столик в отсеке охраны, держатели для оружия.

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

Передвижные обменники

На рубеже 2000-х в Минске стала появляться еще одна разновидность банковских броневиков. Сейчас такие уже не встретишь, а тогда передвижных обменных пунктов на улицах было много. В основном использовались бэушные иномарки. Затем, по крайней мере в столице, передвижные обменники были полностью вытеснены стационарными.

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

Однако в регионах этот «жанр» валютно-обменных операций несколько лет назад еще точно существовал. Вот, например, бронированный «Валдай», в котором можно было продать/купить валюту. Он базировался около железнодорожного вокзала в Гомеле и был известен каждому жителю облцентра.

Купюры под броней. Вспоминаем банковские броневики 1990-х и нулевых

Современные инкассаторские броневики от своих базовых собратьев — коммерческих бусов — внешне отличаются только спецокраской. Броня скрыта под стандартным кузовом, и даже бронированные стекла внешне полностью копируют штатные. Именно этот факт роднит такие машины с автомобилями охраны спецкортежей. Поменялась техника, поменялись времена. Работа инкассатора сейчас, конечно, не так опасна, как в «лихие 1990-е», но «сборщики денег» всегда начеку и от брони отказываться не собираются.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Первым зарубежным броневикам инкассаторов перевалило за сотню лет, постсоветским же моделям сейчас чуть больше тридцати. За это время подобные спецавтомобили...
 
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