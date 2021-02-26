Дизлайк, отписка. Посмотрели фильм «Том и Джерри» (видео)

Источник материала: Onliner Для постсоветских детей «Том и Джерри» — особое явление, окно в мир зарубежной мультипликации. Это был чистый фан, порой чересчур жестокий, но всегда яркий и смешной, без почти всегда обязательных в отечественной анимации нравоучений. Вчера в кинотеатры завезли киноблокбастер о приключениях кота и мыши. Первая в истории «Тома и Джерри» попытка, как и ожидалось, получилась неоднозначной.

Феномен «Тома и Джерри»

Первая серия теперь уже легендарного мультсериала вышла более 80 лет назад. Пилотный эпизод под названием «Кот получает пинка» показали в марте 1940-го. Образы мышонка с отвратительным характером и кота-лузера создали американские аниматоры Уильям Ханна и Джозеф Барбера. Эти имена въелись в подкорку всех, кто в 1990-х начинал свой детский киновечер с «Восьмого канала» или видеокассеты с записями «Тома и Джерри».





Особенность сериала в том, что спустя время можно было спокойно пересматривать эпизоды — это никак не портило впечатлений. Да и перевод совсем не нужен: реплики в «Томе и Джерри» встречались очень редко.

За все время сняли более 160 «классических» эпизодов мультика, а также несколько гораздо менее удачных сериалов-спин-оффов, в основном выходивших в 1990-е и 2000-е. Серия знала самые разные времена. Первые 20 лет — это то самое безрассудное безумие, за которое так полюбили «Тома и Джерри». В начале 1960-х новые серии ради экономии поручили рисовать чехословакам — эти эпизоды считаются худшими в истории франшизы в первую очередь из-за бюджетной «рваной» анимации.





Потом слава к «Тому и Джерри» в усеченном виде вернулась, а на постсоветском пространстве она и вовсе пришла только в 1990-е. Семь эпизодов были удостоены «Оскара». Но все это было лишь в золотые ранние времена. Как бы того ни хотелось авторам, но с течением времени «Том и Джерри» терял и в актуальности, и в качестве.

Сегодня вообще невозможно представить выход подобных мультиков. Уильяму и Джозефу пришлось бы столкнуться с миллиардными исками от всякого рода меньшинств и большинств. Нынче в Голливуде тех самых первых легендарных «Том и Джерри» даже стесняются. Над многими эпизодами поработала цензура, поэтому сцены, в которых демонстрируются курение, афроамериканская хозяйка Тома и прочие ужасы, пустили под нож. В лучшем случае Вупи Голдберг предупредит нерадивого зрителя классики о том, что он смотрит чрезвычайно оскорбительный и неправильный мультфильм.

«Трепещи, усатый!»

Не мудрено, что в максимально толерантные 2000-е, да и в 1990-е от того сериала, который мы знали, не осталось и следа. Короткометражные спин-оффы стали куда мимимишней, анимация ухудшилась, а и без того не блещущие оригинальностью сюжеты стали совсем тупыми.

Вернуть популярность франшизе попробовали с помощью полнометражных мультфильмов. Первый такой появился еще в начале 1990-х, а с 2002-го по серии выходит чуть ли не каждый год.





Увы, но и здесь несчастных кота и мышь ждал провал. Достаточно сказать, что самые удачные примеры вроде серии под названием «Трепещи, усатый!» на IMDb получали всего около 6,5 балла из 10. Сборы были скромные, зрители зевали, поклонники плевались и возвращались домой пересматривать классику.

Прошлой осенью Warner Bros. анонсировала еще одну попытку возрождения некогда великой серии. На это раз выбрали формат мультипликации, совмещенной с игрой живых актеров. Самый известный пример для подражания — «Кто подставил кролика Роджера», чуть менее прославленный — «Космический джем». Хорошо хоть, что Тома, Джерри и прочую живность решили не переводить в объемный 3D. Впрочем, и без этого конечный результат вряд ли можно назвать успехом. Хотя кто знает, вдруг истосковавшийся по кинотеатрам народ повалит на сеансы?





«Не те» кот и мышь

Том и Джерри приезжают невесть откуда в огромный современный Нью-Йорк. Пройдоха мышь устроил новую жизнь сразу, нелегально поселившись в шикарном пятизвездочном отеле. Тому снова пришлось хуже всех: кот бродит по помойкам и сражается за отбросы с беспризорными кошаками.





Одновременно нам показывают Кайлу. Девушка случайно оказывается в том же отеле, что и Джерри. Обманув администрацию, она устраивается в гостиницу прямо накануне грандиозного и крайне важного события — бракосочетания двух очень важных персон. Кайле надо проследить, чтобы все прошло без сучка и задоринки, но мышь, как обычно, готова испортить любые планы.

У авторов не вышло сделать главное — объединить живых актеров и реальные антуражи с рисованными персонажами. Дело даже не в техническом исполнении, которое здесь на уровне, недалеко ушедшем от того же «Кто подставил кролика Роджера». Рисованный и реальный мир здесь существуют отдельно друг от друга. Убери из фильма анимированных животных — никто бы не заметил потери, а зритель получил бы обычную проходную комедию. Наоборот, оставь только Тома и Джерри — вот вам стандартная выхолощенная серия франшизы из 2000-х.

В итоге «Том и Джерри» выглядит как результат насильственного скрещивания двух совершенно разных видов. История противостояния мыши и кота кое-как вписана в проходную комедию положений о девушке, оказавшейся не на своем месте. Раздели их — и ничего не потеряешь (как и не приобретешь).





Так как хронометраж ограничен, даже сюжетно более-менее скроенной картины из такого полотна выйти не могло. Хотя потенциал просматривается, но он не реализован и на 3%. Так, здесь есть много персонажей с задатками, на которых можно было бы построить среднюю комедию. Это и истеричный шеф-повар, и странная консьерж, и управляющий отелем. Но нет, их образы лишь обозначают штрихами, после чего забывают.

Обидно за Хлою Грейс Морец. После феерической роли в комедии «Пипец» казалось, что девочку ждет блестящая актерская карьера. Она выросла в прекрасную девушку, но с ролями ей катастрофически не везет. За последние десять лет Морец так и не снялась в сколь-либо достойном кино. Увы, не стал таким фильмом и «Том и Джерри». Сложно сказать, дело в недостатке актерских качеств (но куда они делись после «Пипца»?) или неумении выбрать хорошую роль, но здесь Хлое даже играть нечего.





Разумеется, можно оправдать «Тома и Джерри» направленностью на детскую аудиторию. Что ж, если рассматривать детей как непритязательных зрителей, которым можно впарить любую фигню, то картина и впрямь снята не зря. Правда, тогда здесь чересчур много разговоров, которые утомят малышей. К тому же сегодня ничто не мешает им посмотреть оригинальные мультфильмы — живые и куда более профессиональные.

4 Оценка автора Попытки перевести классику на современные рельсы очень редко получаются удачными. Достаточно посмотреть на примеры намного более финансово независимой студии Disney, чтобы понять, насколько сложно переснять легендарные мультфильмы по-новому. Warner Bros. сняла посредственность, которую могут закотировать только непритязательные по своей природе совсем маленькие дети.

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