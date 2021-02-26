«Движение такое, что люстра звенит». В Валерьяново дорога между домами превратилась в автостраду для грузовиков

Источник материала: Onliner

Расположенная всего в 2 км от МКАД, деревня с трех сторон окружена лесным массивом. Здесь уже не осталось старых избушек — еще в 2000-х участки стали приобретать обеспеченные белорусы, строя там коттеджи со всеми удобствами и коммуникациями. Коммуникации, понятное дело, провели за свой счет и асфальт между домами тоже уложили на свои кровные. Кому-то он обошелся в $1500, кому-то — во все $3000. Несколько лет подряд в Валерьяново продавались самые дорогие дома под Минском, но люди их покупали, потому что на комфортное жилье на лоне природы, где можно без опаски выпускать детей на улицу, не жалко никаких денег.





Но, кажется, золотые годы престижного коттеджного поселка остались позади. Сначала рядом с домами построили предприятие по ремонту электрооборудования, потом — офисы, а затем — фермерский рынок. Те, кому нужно туда доехать, включая грузовики и фургоны, курсируют через однополосную улицу Спортивную, где нет ни разметки, ни тротуара, а пешеходам приходится делить узкую полоску асфальта с автомобилями, которым здесь даже сложно разминуться.





— Вот так люди каждый день здесь ходят. Школьники — в школу, пенсионеры — на остановку, мамы везут своих детей на санках в садик, а им навстречу грузовики, — говорит Дмитрий, житель ул. Спортивной в поселке Валерьяново. — Построили кучу офисов под сдачу в аренду, все машины валят через поселок. Большая база грузовиков на территории, где они организуют временное хранение техники, также никаких въездов не имеет. А недавно напротив ввели в эксплуатацию ТЦ «Валерьяново». Пока его строили, строительная техника курсировала через поселок. Думали, достроят — вздохнем с облегчением. Как бы не так! Теперь мимо наших домов караванами ездят грузовики, доставляющие товар.













Несмотря на то что по закону грузовикам запрещен проезд через жилую зону, на въезде в Валерьяново отсутствует запретительный знак, а рамка оплаты, установленная на трассе, укрепляет дальнобойщиков в решении проехать через коттеджный поселок, где нет ни тротуара, ни уличного освещения.





— Мы напротив своих домов закатали небольшого «лежачего полицейского», — говорит Виктор, еще один местный житель. — Машины даже не останавливаются, подпрыгивают на этом «полицейском». Грохот такой, что люстра звенит! Рядом площадка автошколы, и учебные машины пилят через наш поселок. Нормально ли, что «бесправники» учатся ездить по жилым улицам без тротуаров? Здесь же собаки бегают, дети на самокатах катаются. Я живу здесь не для того, чтобы бояться выйти на улицу.





За время строительства и функционирования предприятий новое дорожное полотно по ул. Спортивной в Валерьяново превратилось в хлам: дорога теперь состоит из сплошных ям и рытвин.





Когда-то в строительство этой дороги вкладывалось предприятие «Вольна» — оплатило полоску асфальта вдоль своего здания и возле леса. С тех пор компания расширилась, на участке земли рядом с Валерьяново возвели еще одно здание, но выезд на трассу с него так и не появился. Грузовики предприятия продолжают курсировать по коттеджному поселку.









— Один грузовой автомобиль полной массой 40 тонн воздействует на дорогу как 1000 легковушек, — приводят статистику жители Валерьяново. — То дорожное полотно, которое здесь построено, абсолютно не рассчитывалось на такие грузы. Пять месяцев назад на въезде в поселок по ул. Спортивной стоял знак, запрещающий движение автомобилей свыше 3,5 тонны, но потом он куда-то пропал. В ГАИ за установкой знака мы не обращались, потому что заведомо знаем, что знак поставить не разрешат, так как здесь находится предприятие «Вольна», въезд с трассы на которое возможен только через ул. Спортивную.





Развязка, исчезнувшая из проекта

По словам местных жителей, фермерский рынок в Валерьяново, который увеличил нагрузку на многострадальную дорогу между коттеджами, начали строить еще в 2008 году. Потом объект заморозили, и он пять лет стоял нетронутым, пока не сменил застройщика.





По словам Дмитрия, у него в руках первоначальный проект ТД «Валерьяново» с дорожной развязкой, которая отсутствует в жизни. Говорит, проект достался от прораба, но после того как объект продолжил реализовывать застройщик ТД «Ждановичи», развязка из него исчезла. Грузовики с товаром едут на рынок, разгружаются, объезжают здание и возвращаются через Валерьяново.

Что говорят на рынке, в ГАИ, исполкоме

Onliner обратился в Минский райисполком, чтобы узнать, по какой причине из проекта строительства ТД «Валерьяново» исчезла дорожная развязка, но там не смогли ответить на вопрос, добавив, что жители поселка не обращались к ним с подобной проблемой.

— Ни одного обращения жителей у меня на рассмотрении не было, поэтому я не владею темой, — прокомментировала Светлана Вашкевич, начальник отдела архитектуры и строительства Минского райисполкома. — К сожалению, у нас на эту территорию абсолютно нет проекта детального планирования, нет генерального плана. Но улица действительно не подходит для движения грузового транспорта — и по назначению, и по конструкции дорожной одежды. На въездах там должны стоять соответствующие знаки, что улица жилая и движение грузового транспорта по ней запрещено.





— Почему из проекта исчезла дорожная развязка, которая обеспечивала бы легкий и бесплатный выезд грузовиков на логойскую трассу?

— Не могу сказать. Регламентом работы не предусмотрено ведение архива проектно-сметной документации. Съезд на М3 там есть. Другой вопрос, что на трассе стоит рамка, которая принимает деньги с большегрузов. Конечно, это проблема, и я понимаю жителей. Когда целый день эти большегрузы курсируют под окнами частного дома — это неприятно, проблематично, шум, гам. Да и сама дорога портится, разбивается.





— Как организован выезд грузовиков с предприятия «Вольна»?

— Либо они что-то не доделали, либо обслуживание автомобилей предприятия предполагалось через ул. Спортивную. Думаю, нужно поднять проектно-сметную документацию, собраться вместе с Боровлянским исполкомом, ГАИ области и района и решить этот вопрос. Поставить дорожные знаки и обязать предприятия построить съезды на трассу, если они предусмотрены проектом.





В ТЦ «Валерьяново» проблемы в сложившейся ситуации не видят: по словам директора Дениса Лявера, грузовики не имеют права ехать через поселок, а обязаны съезжать на Логойский тракт и проходить рамку оплаты.

— Движение автотранспорта по доставке товаров в загрузочные зоны ТЦ «Валерьяново» организовано таким образом, чтобы исключить транзит автотранспорта через территорию ТЦ «Валерьяново» на ул. Логойской в д. Валерьяново, — отметил руководитель. — На въезде в огороженную зону территории ТЦ «Валерьяново» установлены соответствующие дорожные знаки «Движение запрещено». Въезд всех типов автомобильного транспорта на территорию ТЦ «Валерьяново» осуществляется с автодороги М3. Усилившийся поток грузового транспорта через улицы д. Валерьяново, вероятно, связан с доставкой товаров к строительным объектам, расположенным рядом с ТЦ.

В подтверждение своих слов Денис Лявер прислал в редакцию фотографии установленных дорожных знаков:





В день, когда мы обратились в ТЦ «Валерьяново» за комментарием, рядом со знаками появились распорки, ограничивающие выезд грузовиков на ул. Спортивную. Однако сами знаки установлены на въезде в торговый комплекс и никак не регулируют движение вне его территории.





Вообще, установка дорожных знаков и контроль за соблюдением ПДД — это вопросы, которые следует адресовать скорее ГАИ, а не директору торгового центра. Но жители Валерьяново со скепсисом относятся к возможности дорожных знаков влиять на поведение водителей. По словам Дмитрия, знак на въезде в поселок был установлен, но это не мешало грузовикам ездить через жилую зону. На вопрос о том, должен ли на въезде в Валерьяново стоять запрещающий знак и куда он делся, в ГАИ ответили общими сведениями:

— Все технические средства организации дорожного движения, в т. ч. дорожные знаки, устанавливаются в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов. В случае если жильцы считают, что дорожный знак отсутствует или требуется его установка, они могут обратиться с заявлением к балансодержателю улицы или дороги, после чего обращение будет рассмотрено и будут приняты соответствующие меры по обеспечению безопасности дорожного движения.