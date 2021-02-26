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Дочь Саддама Хусейна: раньше народ был в почете и никто не мог его обидеть

26.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дочь покойного иракского лидера Саддама Хусейна дала интервью саудовскому каналу «Аль-Арабия». В интервью поделилась воспоминаниями об отце. Об этом говорится в статье египетского издания NoonPost.

Рагад Саддам Хусейн 15 лет не привлекала внимание СМИ и не появлялась на арабском экране.



В интервью саудовскому каналу она поделилась своими воспоминаниями об отце, детстве, браке с Хусейном Камелем и обстоятельствах его смерти, вторжении Ирака в Кувейт и рассказала о своем отношении к сегодняшней ситуации в стране и роли Ирана в разжигании конфликта на ее территории.

Дочь президента рассказала, каким запомнила правление своего отца и период после его казни. По словам женщины, ее семья пережила множество тяжелых ситуаций после падения Багдада и была вынуждена перемещаться между Сирией и Иорданией.

Сравнивая Ирак Саддама Хусейна и нынешнее государство, она заявила, что раньше народ был в почете и никто не мог его обидеть, а благоденствие страны распространялось на всех.

«Люди жили в уверенности, что их дети в безопасности и у них есть средства к существованию», - сказала Рагад.

Тогда ведущий напомнил об отсутствии свободы в период правления Саддама Хусейна, на что она ответила: «А что такое свобода? Если это то, что принесла с собой оккупация под лозунгом уничтожения диктатуры и создания демократии, то иракцам такая свобода не нужна», - сказала она.

Когда речь зашла о сегодняшней обстановке в стране, дочь Саддама Хусейна выразила обеспокоенность по поводу раскола Ирака как самой главной проблемы на текущем этапе. Она обвинила в происходящем Иран. «Иранцы захватили Ирак в отсутствие законной власти, и страна превратилась в легкую добычу. Серьезного сопротивления нет, так что иранское вмешательство приняло вопиющие масштабы», - выразила свое мнение.

Когда речь зашла об обвинениях в жестокости Саддама Хусейна в отношениях с окружающими людьми, его дочь рассказала, каким запомнила его в детстве: дети вместе ходили с ним на рыбалку, плавание и верховую езду, и, приходя домой, он целовал и обнимал их. Также она попыталась объяснить убийство своего мужа, сказав, что это был племенной акт и он был убит прямо перед ней.

Ведущий поинтересовался, намеревается ли она участвовать в политической жизни страны в будущем, на что Рагад ответила: все возможно.

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был свергнут после вторжения США в Ирак в начале 2000-х и казнен 30 декабря 2006 года по приговору иракского суда.
 
 
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Дочь покойного иракского лидера Саддама Хусейна дала интервью саудовскому каналу «Аль-Арабия». В интервью поделилась воспоминаниями об отце. Об этом говорится в...
 
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