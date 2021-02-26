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Показатель компенсации стоимости жилья для переселения из домов под снос установлен в Минске

26.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске установили планку компенсации бюджету города в ходе переселения граждан из домов, подлежащих сносу.

Определенную сумму должны будут выплатить заказчики или застройщики новых жилых домов. Сумма будет зависеть от стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения. Такое решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Речь идет о сносе домов, участки которых будут задействованы в жилищном строительстве и, соответственно, выделении нового жилья для отселяемых граждан.

В 2021 году усредненный показатель компенсации составит 4,3 %.

Решение Мингорисполкома вступит в силу после его официального опубликования.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске установили планку компенсации бюджету города в ходе переселения граждан из домов, подлежащих сносу.
 
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