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Россия показала худший за 18 лет результат в еврокубках, два украинских клуба идут дальше

26.02.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошедшей ночью определись все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Состав команд стал известен по итогам ответных матчей 1/16 финала, которые прошли в среду и четверг. Из еврокубков вылетел последний российский клуб, но зато дальше прошли два украинских.


Фото: Reuters

Хорватское «Динамо» выбило из турнира последний российский клуб в еврокубках — «Краснодар» (1:0, 3:2). Отметим, что ранее краснодарский клуб единственным из шести российских представителей добивался победы в еврокубках сезона-2020/2021 (в 24 играх российские клубы на четверых одержали одну победу при 14 поражениях, из которых два с крупным счетом). И это худший за последние 18 лет результат для России.

Также в следующий раунд вышли «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все из Англии), «Милан», «Рома» (оба — Италия), «Вильярреал», «Гранада» (оба — Испания), «Динамо», «Шахтер» (оба — Украина), швейцарский «Янг Бойз», чешская «Славия», греческий «Олимпиакос», голландский «Аякс», шотландский «Рейнджерс» и норвежский «Мольде».

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

 
 
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