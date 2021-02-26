Куда сходить в последние выходные зимы? Вот 11 идей, и больше нигде не ищите

Источник материала: Tut.by

Вы не поверите, но в последние выходные зимы в афише столичных мероприятий неожиданного много достойных концертов, отличных фильмов и других симпатичных ивентов. AFISHA.TUT.BY ювелирно подобрала все самое интересное и теперь со знанием дела рассказывает: вот куда точно стоит сходить 26–28 февраля в Минске.

Оторваться на фестивале электроники





Последние выходные зимы вас зовут провести на фестивале 375 Electronic Music Festival, который уже успел завоевать сердца белорусских рейверов. 26 и 27 февраля вся территория пространства MAF на Куйбышева, 22, превратится в ночной индустриально-музыкальный город, наполненный звуком, креативными идеями и инсталляциями от ведущих творческо-музыкальных объединений страны. В этом году фестиваль будет длиться не одну ночь, а две. Над проектом работали девять промокоманд, на пяти танцполах успеют выступить 45 артистов.

Ночь пятницы организаторы посвящают теме Bass and Beat, в субботу на пяти танцполах под руководством известных представителей техно-, хаус- и DnB-сцены свои сеты отыграют участники формаций Re:Fresh, Gestalt, Panica, Killa и Znichka. На входе билеты будут стоить 25 рублей (но на вечеринку можно попасть и за 20 рублей, вот тут подробнее ). Купленный билет дает право посещения двух дней фестиваля.

Когда: 26 и 27 февраля, 23.00

Где: Moving Art Factory

Сколько: от 20 рублей Купить билет

Посмотреть новый хит проката — «Конек-горбунок»



Кадр из фильма

На прошлой неделе на широкие экраны вышла красочная комедия в жанре фэнтези «Конек-горбунок» — и тут же стала лидером кинопроката. Кстати, не только столичного: эта же картина возглавила и российский прокат. В фильме снялись Антон Шагин , Михаил Ефремов , Паулина Андреева и Ян Цапник , а Павел Деревянко подарил голос и мимику главному персонажу премьеры — волшебному Коньку-горбунку.

Это экранизация одноименной сказки Петра Ершова, которую многие помнят еще с детства. В центре сюжета — Иван: он не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-горбунок. Ивану с Коньком предстоит столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Словом, сказка, которую мы заслужили, чтобы на два часа выпасть из реальности.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 7 рублей Купить билет



Фото: ГСОК «Логойск»

Вот-вот завершится сезон субботних зимних вечеринок с музыкой от белорусских диджеев на склонах Логойска. Но в эту субботу, 27 февраля, вы все еще можете успеть на нее попасть: начнется необычное мероприятие с 16.00 и будет тянуться до самой ночи — до двух часов. Напомним, что на месте работают бар и бесплатные аттракционы для детей (до 20.00). Продолжатся ли вечеринки весной — это зависит от погоды.

Музыкальное мероприятие по традиции бесплатное, а вот за остальное придется платить. Сколько стоит покататься на склонах, мы рассказывали здесь . И не забывайте о ночных катаниях: они проходят в субботу с 22.00 до 2.00 — и это самый бюджетный вариант для тех, кому не терпится стать на лыжи или борд.

Когда: 27 февраля, 16.00−2.00

Где: ГСОК «Логойск»

Сколько: вечеринка — бесплатно. Ски-пасс на один час для взрослых — 23 рубля, для детей — 13 рублей. Прокат оборудования для горнолыжника (лыжи, ботинки, палки) и для сноубордиста (сноуборд, ботинки) на один час для взрослых — 13 рублей, для детей — 7 рублей

Побывать на главном концерте уикенда



Фото предоставлено организаторами

Электроники в эти выходные в столице — хоть отбавляй. В последний день зимы классик русского витч-хауса Summer of Haze приедет в Минск с презентацией нового альбома «48×84». Это шаманские мотивы, лирические напевы, холодный урбанистический налет и звериное неистовство — вот так минчанам предлагают встретить весну.

Концерт популярного электронщика пройдет в клубе Hide на Октябрьской. Вход разрешен лицам всех возрастов, а билеты уже в продаже: стоят они от 35 рублей.

Когда: 28 февраля, 20.00

Где: клуб Hide

Сколько: от 35 рублей Купить билет

Послушать отличный стендап



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

В эту субботу в Минске снова выступят комики из регионов: резиденты витебского объединения Stand Up Position дадут стендап-концерт в столичном Cuba Bar. Объединение стало мощной юмористической единицей, которая за полгода привлекла к себе большое количество внимания белорусского зрителя. В прошлом году их концерт в Витебске собрал больше 200 человек, а прямая трансляция сборного концерта объединения в Cuba Bar Minsk набрала 11 тысяч просмотров.

Участники объединения — Анар Мурадов, Вадим Марусов, Анна Тимошенко, Анна Енот, Артем Бледнов и другие юмористы. Расскажем о них подробнее. Вадим Марусов выступал на разогреве Виктора Комарова, Анар Мурадов разогревал зрителей на концерте Александра Долгополова, Анна Енот шутила перед выступлением Тараса Никитина. Анна Тимошенко — финалистка совместного конкурса VK Talents и Comedy Баттл, Артем Бледнов — участник концертов Евгения Буракевича и Андрея Райна.

Когда: 27 февраля (сбор гостей — в 18.30, начало — в 19.00)

Где: Cuba Bar

Сколько: партер — от 8 рублей, столик — от 12 рублей Купить билет



Кадр из фильма

В пятницу в прокат выходит документальный фильм о любимице миллионов — «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». Это история взросления исполнительницы и автора песен, ее путь покорения сцены и приобретения статуса мировой суперзвезды. Режиссер картины — известный документалист Р. Дж. Катлер — предлагает публике поближе познакомиться с личностью певицы, проследить за ее становлением.

В Минске фильм о Билли Айлиш покажут в четырех столичных кинотеатрах — «Центральном», Silver Screen в ТЦ Galileo и VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, а еще в «Falcon Club Бутик Кино».

Когда: c 26 февраля

Где: в кинотеатрах Минска

Сколько: от 14 рублей Купить билет





В преддверии 8 Марта проект «Кофе вне возраста» предлагает жителям столицы поделиться чашкой кофе с людьми в возрасте. Для этого нужно оплатить напиток в одном из заведений столицы — его бесплатно получит пожилой незнакомец. Так авторы инициативы хотят помочь людям в годах решить вопрос одиночества и социализации.

Заказать кофе для людей старшего возраста можно в семи заведениях Минска. Это «Файны Лис» (ул. Куйбышева, 61), «Шоколадная ложка» (пр-т Машерова, 10), «Эклер» (ул. Румянцева, 17), «Больше чем кофе» (пр-т Машерова, 17/4), «Инклюзивный бариста» (ул. Романовская Слобода, 8), Coffeе House (ул. В. Хоружей, 19) и «Пани Гружевска» (ул. Озерная, 5, Ждановичи).



Фото: facebook.com/gorod.baraholka

Большая городская барахолка пройдет 27 и 28 февраля в неожиданном месте: в магазине-музее «Б/Уржуазные ценности» на Кальварийской, 18. Здесь вы сможете приобрести винтажные и антикварные вещи, одежду и обувь, предметы интерьера, картины и мебель, украшения, аксессуары и парфюмерию, книги и грампластинки, а также детские игрушки.⠀

Кроме того, вас ждет классная атмосфера, музыкальное сопровождение, напитки и закуски — организаторы зовут минчан семьями. Барахолка будет работать с 11.00 до 19.00 оба выходных дня. Вход для посетителей стоит один рубль, оплата только наличными.

Когда: 27 и 28 февраля, 11.00 — 19.00

Где: «Б/Уржуазные ценности» (вход через проходную обувного завода «Луч»)

Сколько: 1 рубль

Зависнуть на концерте Lil Morty



Фото предоставлено организаторами

Beverly Pills — новая серия столичных тусовок. В прошлом месяце в рамках вечеринки танцпол пространства M11 качал российский рэпер Yanix, а уже в эту субботу на сцену выйдет его украинский коллега Lil Morty. Это выходец творческого объединения Dead Dynasty, начинавший с фитов с Pharaoh и разогрева Tekashi 6ix9ine в Киеве в 2021 году. Сейчас он главный трэп-мейкер из Украины — наравне со звездами трэпа на русском: OG Buda, Lil Krystall и «Платиной».

Lil Morty выступит в Беларуси впервые. Билеты по предпродаже уже раскуплены, теперь их можно найти только на входе: их цена — 25 рублей.

Когда: 27 февраля, 23.00

Где: М11

Сколько: 25 рублей Купить билет

Оценить премьеру — «Пугало»



Кадр из фильма

В четверг в кино вышел фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало». А ведь эта, казалось бы, тихая драма в сентябре прошлого года заставила заговорить о себе все русскоязычное киносообщество — мрачная картина стала триумфатором главного российского кинофестиваля «Кинотавр». Кино о танцующей в темноте шаманке, привыкшей быть изгоем, сразу же назвали синефильским опиумом. И за непохожесть на уже существующее кино, и за скупую цветокоррекцию, и за самобытное музыкальное оформление, и за возможность на время поверить в чудо.

Антон Долин писал , что это «фильм-аутсайдер, фильм-чудо, фильм — белая ворона». По его словам, лента полностью соответствует своему названию и кажется даже слишком необычной и талантливой, чтобы быть оцененной по достоинству. Очень надеемся, что в минском прокате она не останется незамеченной.

Когда: уже в кино

Где: в кинотеатрах Минска

Сколько: от 7 рублей Купить билет

Сходить на семейный мюзикл



Сцена из спектакля. Фото предоставлено организаторами

В субботу в столице снова покажут семейный мюзикл «Динь-дон, я ваша мама», который успел стать хитом среди минских зрителей. В основе сюжета — известная история о волке и семерых козлятах, творчески переработанная интернациональной постановочной командой музыкального фильма «Мама» с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко в главных ролях. Рефрен «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе» по сей день звучит с телеэкранов, больших сцен и на уроках музыки.

По отзывам зрителей, побывавших на спектакле, его успех заложен в очень простом, но актуальном всегда посыле: нет ничего важнее искренней любви друг к другу и поддержки близких. Только вместе можно дать отпор серым волкам и сохранить мир и спокойствие в нашей большой семье.

Когда: 27 февраля, 16.00

Где: Центральный дом офицеров

Сколько: от 12 рублей Купить билет