Что меняет КоАП для автомобилистов с 1 марта. Четыре главных новшества

В Беларуси вступает в силу новый КоАП, который напрямую касается и автомобилистов. Naviny.by изучили, что именно меняется в «водительских» статьях кодекса.



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«Из шоферской гущи выгоним пьющих»

В новом КоАП ужесточена ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Раньше по-максимуму за это наказывали штрафом в 100 базовых величин (2900 рублей) с лишением прав сроком на три года.

Теперь все зависит от степени опьянения водителя, о чем сказано в статье 18.15 кодекса.

Так, если в крови гражданина будет выявлено до 0,8 промилле включительно, ему присудят «старое» наказание, причем сразу максимальное.

Если же этот показатель будет выше, то штраф с 1 марта вырастет в два раза, а водительские права отберут на пять лет.

Камера — всему голова

Важные новшества КоАП касаются работы автокамер, которые ведут фото- и видеосъемку на дорогах. Или специальных технических средств, как их называет кодекс.

Раньше к административке привлекали только тех водителей, которые перед «лицом» камер превышали скорость движения, нарушали правила остановки или стоянки транспорта.

С 1 марта новый КоАП в статье 4.8 позволяет применять административку к водителям за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта, которые зафиксировали автокамеры.

Таким образом, если на камеру попадет, что водитель мчался на красный свет светофора или ехал по полосе, предназначенной для общественного транспорта, то новый кодекс дает правовую возможность привлекать таких нарушителей к ответственности. Равно как и водителей, которые с 1 марта выедут на дорогу без техосмотра.

Еще раз подчеркнем, что новый КоАП дает лишь правовую возможность, но в реальности эти пункты кодекса пока работать не будут. У ГАИ, как следует из разъяснения , пока нет технической возможности, чтобы в автоматическом режиме отслеживать такие нарушения и реагировать на них.

Однако ответственность водителей на дорогах никто не «откладывал» на будущее, и штрафы для нарушителей остаются в силе.

Так, максимальный штраф за отсутствие техосмотра по-прежнему составляет три базовые величины, или 87 рублей.

Кому ответ держать?

Новый кодекс в статье 4.8 наводит резкость в плане административной ответственности собственников/владельцев и водителей транспортных средств за нарушения.

Так, если транспортное средство, которое принадлежит или которым владеет юридическое лицо либо ипэшник, не прошло техосмотр либо не имеет страховки, то к административке привлекут самих бизнесменов.

Во всех других случаях, когда допущены нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта, отвечать по КоАП будет гражданин, который управлял автомобилем.

Особое внимание — водителям-«протестунам»

В старом КоАП статья 18.1 «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций» занимала три строчки.

За такую блокировку нарушителю грозил штраф до 290 рублей.

С 1 марта эту статью расширили, причем в ней теперь прямо упомянуты водители.

Так, если гражданин использует автомобиль, которым он управляет, для блокирования транспортных коммуникаций «в месте проведения массового мероприятия» или создает аварийную обстановку, то он не просто может получить штраф до 1450 рублей, а еще и остаться без водительских прав сроком на два года.

Если же водитель нарушит правила пользования звуковыми сигналами, опять же в месте проведения массового мероприятия, то он заплатит штраф до 290 рублей и, возможно, лишится прав на срок до одного года (статья 18.13).

В старом кодексе это нарушение не подавалось в контексте массовых мероприятий, а виновному «полагался» лишь штраф в размере до 87 рублей.

Новый кодекс — новые градации

Главной фишкой обновленного КоАП стало введение новой градации по тем или иным статьям.

Например, по старому кодексу за превышение скорости движения на 30 и более километров в час лихача ждал штраф в размере от 3 до 10 базовых величин (от 87 до 290 рублей).

Новый кодекс вводит другую шкалу:

от 30 до 40 километров в час — штраф от 3 до 10 базовых величин;

от 40 и более километров в час — штраф от 8 до 12 базовых величин (от 232 до 348 рублей).

В разной степени с 1 марта меняется почти вся «водительская» часть кодекса. Поэтому советуем всем автолюбителям внимательно ознакомиться с новшествами.