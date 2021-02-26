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Конгрессвумен Каптур: белорусы столкнулись с ужасающими нарушениями прав человека, творимыми головорезами Лукашенко

26.02.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам члена Палаты представителей Конгресса США Марси Каптур, пишет «ГА», президент Джо Байден придает приоритет вопросам защиты демократии и прав человека в Беларуси.

Конгрессвумен Каптур: белорусы столкнулись с ужасающими нарушениями прав человека, творимыми головорезами Лукашенко

В ходе видеоконференции, организованной общественной организацией «Коалиция Центральной и Восточной Европы», демократ от Огайо выразила убежденность, что глава государства не нуждается ни в каких дополнительных знаниях по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе.

«Он полностью привержен укреплению трансатлантического союзничества и присоединению таких государств, как Беларусь и Украина, к Евросоюзу. Те же цели — и у меня», — заявила конгрессвумен.

Марси Каптур сообщила, что беспокойство в Вашингтоне по поводу происходящего в Беларуси и действий Лукашенко по подавлению массовых выступлений не проходит: «Я по-прежнему глубоко озабочена ситуацией в Беларуси, где демократическое движение сталкивается с жестоким его подавлением с момента нелегитимных выборов 9 августа прошлого года. Несмотря на все, участники мирного протеста ответили на зов свободы, храбро продолжая протестовать даже во время сильных морозов. Как вы знаете, они столкнулись с грубейшими и ужасающими нарушениями прав человека, творимыми руками лукашенковских головорезов. Это включало в себя произвольные задержания, пытки, изнасилования и чрезмерное применение силы. Согласно данным гражданского общества Беларуси, 30 тысяч были задержаны, восемь человек убиты».

 
 
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По словам члена Палаты представителей Конгресса США Марси Каптур, пишет «ГА», президент Джо Байден придает приоритет вопросам защиты демократии и прав человека в...
 
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