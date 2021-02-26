«Загоняли на проходную дубинками». Как живут уволенные с «Гродно Азота»

Около 30 сотрудников ОАО «Гродно Азота» были уволены после того, как попытались в конце октября 2020 года присоединиться к общенациональной забастовке. Часть уволенных подала в суд иск по поводу незаконных действий администрации предприятия, но суд в удовлетворении иска отказал . В день оглашения решения суда Следственный комитет завел уголовное дело по факту принуждения к забастовке на «Гродно Азоте».



Фото Сергея Людкевича

«Меня уволили без объяснения причин, без обходного листа»

19 февраля суд Октябрьского района Гродно отказал в удовлетворении иска 13 уволенным работникам «Гродно Азота», которые пытались восстановиться на работе через суд и подали иск от имени Белорусского независимого профсоюза.

«В начале процесса мне показалось, что судья Сергей Слащёв пытается разобраться в ситуации. Я сужу по его вопросам, по тому, что он удовлетворял ходатайства защиты по поводу вызова в суд свидетелей, по предоставлению справок и документов. В какой-то момент показалось, что у нас появился шанс на справедливость, — рассказал Naviny.by Сергей Шелест, один из тех, кто был уволен с предприятия и пошел в суд. — Однако судью неожиданно заменили на Дмитрия Шанина. Дело было рассмотрено с самого начала, и всё пошло не в нашу пользу. Теперь мы решаем, будем ли опротестовывать решение суда».



Сергей Шелест. Фото из личного архива

Сергей говорит, что подавал заявление в суд, потому что не хотел молчать о произошедшем беззаконии на предприятии: «Меня уволили без объяснения причин, без обходного листа. Просто заблокировали пропуск. Не сразу отдали трудовую книжку, не позволили забрать личные вещи. Начальник участка даже не знал, почему меня не пропускают на завод».

Неудавшаяся стачка

Сергей был одним из тех нескольких десятков сотрудников «Гродно Азота», кого задержали на проходной 26 октября.

На этот день экс-кандидат в президенты и лидер перемен Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Некоторые рабочие «Гродно Азота» решили присоединиться к забастовке, но это было не массово.

По информации стачкома предприятия, открыто к стачке присоединилось 34 человека. Требования были политическими: отставка Лукашенко, новые выборы, освобождение политзаключенных, прекращение насилия на улицах.



Фото Сергея Людкевича

У людей не было опыта участия в стачке, не было четкого плана. Когда Сергей Шелест в семь утра 26 октября пришел на смену, возле проходной уже стояли работники предприятия, челок сто пятьдесят — без плакатов и флагов, ничего не скандировали. Здесь же стояли автобусы с силовиками. Сергей услышал, как милиционеры говорили в мегафон, что работники проводят незаконное мероприятие и требовали разойтись.

«На самом деле никакого мероприятия не было. Однако силовики начали задерживать работников возле проходной, а люди стали разбегаться — кто-то в сторону стоянки, кто-то на проходную. Я видел, как людей били», — рассказывает Сергей.

Он разговаривал с коллегой, когда к нему подошли силовики, взяли под руки и повели в сторону автобуса:

«Я возразил, сказал, что иду на работу. Они посмотрели на мой пропуск и потащили меня к проходной со словами: “Ну, иди на работу”. Я отвечал, что у меня есть время до восьми утра, незачем меня тащить. Они снова: “Давай иди на работу”. Подвели к дверям проходной — двое под руки, третий дубинку вдавил в спину. И тут я слышу голос сзади, кто-то говорит, что в автобусе есть место, и меня надо туда, ведь я все равно выйду с завода. Закинули в автобус с матерными словами. Там уже сидели мужчины — голова вниз, руки за головой, также стояли в проходе на коленях».

Сергей Шелест говорит, что тогда было задержано около пятидесяти человек: «Составили протоколы по 23.34 КоАП, мне присудили штраф — 400 рублей. Я не платил, нечем, ведь меня лишили работы».

«Распоряжения об увольнениях давал человек из КГБ»

Сергею Шелесту 28 лет, он работал оператором в цеху «Аммиак-3» около года. Работа вредная, а зарплата не превышала 1200 рублей: «Запах аммиака почти не чувствовался, особенно если привыкнешь. Смены были по 12 часов — два дня, две ночи и четыре выходных. Я уже поездил в поисках лучшей доли, работал за рубежом, осознанно вернулся в Гродно. Однако события августа не позволили жить привычной жизнью».



Сергей Шелест. Фото из личного архива

Несколько раз после выборов в августе 2020 года Сергея задерживали, в том числе когда он просто возвращался с работы или заходил в кафе в центре города. Дважды отбывал административный арест за участие в мирных акциях протеста — отсидел в общей сложности 20 суток.

Сергей говорит, что в качестве доказательств на судах против него использовалось видео, на котором было видно только то, что он находился в центре Гродно в дни, когда проходили протесты.

Через несколько часов после задержания 26 октября Сергея выпустили из милиции, и он поехал обратно на завод, намереваясь вернуться к работе. Именно тогда узнал, что его пропуск заблокирован. Следующий раз пришел на работу в соответствии с графиком — 28 октября. Пропуск опять не сработал. Тогда-то и выяснилось, что оператор Сергей Шелест уже уволен.

Причем, говорит Сергей, его непосредственный руководитель утверждал, что не знал об увольнении: «Как нам стало известно, распоряжения об увольнении давал человек, который появился на заводе в октябре. Мы полагаем, что он сотрудник КГБ. Считаю, что меня и других коллег уволили за участие в событиях 26 октября. Они хотели наказать тех, кого задержали. Причем причины для увольнения у всех разные».

У Шелеста формальная причина — прогулы с 1 по 7 октября, когда он находился в ИВС. 9 октября Сергей предоставил справку об этом, но «наниматель ее проигнорировал».



Фото из личного архива Сергея Шелеста

«Последний инструмент заявить о своей гражданской позиции»

Игнат (имя изменено по просьбе героя материала) тоже подавал в суд по поводу своего увольнения, он отработал на предприятии 18 лет в одном цеху.

«Утром в понедельник 26 октября я надеялся, что меня не сменят, но сменили. Люди приходили на работу и рассказывали, как дубинками загоняли на проходную, как силовики забирали людей. Я этого не видел, потому что работал. Когда я выходил, увидел военную машину. Я видел много разной техники на “Гродно Азот”, но не такую. Нечто подобное я видел в центре Гродно на выходных, когда ходил сдавать книжки ребенка в библиотеку. Я понял, что есть реальная угроза попасть не домой, а в автозак, выйдя с проходной. Я испугался за свою жизнь и безопасность. Позвонил жене, сказал, что происходят какие-то нездоровые вещи, и я вынужден некоторое время еще остаться на территории предприятия», — рассказал Игнат.

Заявление о присоединении к стачке он написал 27 октября. А на следующий день ему позвонили с работы и сказали, что он уволен — за нарушение трудового распорядка, организацию несанкционированных массовых мероприятий на территории предприятия.

Игнат — единственный кормилец в семье, у него двое маленьких детей. Мужчина считает, что нахождение в стачке — не повод для увольнения, а «последний инструмент заявить о своей гражданской позиции»:



Бывшие работники «Гродно Азота» в суде. Фото Марии Харевич

«В суд мы пошли, потому что считаем наше увольнение незаконным. И мы это рано или поздно докажем. Если ты идешь на работу, на которую тебя приглашают дубинкой, возникает вопрос самоуважения, насколько происходящее приемлемо для тебя. Для меня это неприемлемо. Руководство так и не объяснило, что это были за люди, которые задерживали людей, били их. Именно руководство нарушило контракт, не обеспечив нам безопасные условия труда».

Запугивают уголовным делом

Недавно Игнат узнал, что на «Гродно Азот» из Следственного комитета пришла бумажка с просьбой обеспечить явку на допрос нескольких человек. И хотя Игнат давно уволен, в списке была и его фамилия.

19 февраля Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил дело по ст. 200 Уголовного кодекса — принуждение к забастовке, совершенное с угрозой применения насилия. Как сообщается в телеграм-канале СК, 20 августа прошлого года на мобильные телефоны руководства «Гродно Азота» поступили сообщения с угрозами убийством, если они не примут участия в забастовке и не поддержат стачком.

«Идентичное “послание” поступило сразу шести сотрудникам в мессенджере Viber, при этом в каждом подобном случае указывались имена детей работников предприятия, — отмечается в сообщении СК. — В связи с тем, что граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет».

Следователи в рамках уголовного дела допрашивают свидетелей, проводят иные следственные и процессуальные действия.





Сергей Шелест узнал об уголовном деле из СМИ. Он сомневается, что кто-то из работников в августе отправлял сообщения с принуждением к забастовке:

«Это делал какой-то провокатор, мне кажется. А вот рабочим приходили реальные сообщения, суть содержания которых была “сидите тихо”. Я считаю неприемлемым побуждать участвовать в забастовке, заставлять делать что-то насильно, это не по-человечески. Если кого-то не устраивает, он сам придет к выражению собственного мнения. Меня, например, не устроило то, что происходило в стране и на предприятии».

«Не обязательно бить палками и насиловать людей. Достаточно просто подавать патроны»

Сразу после попытки организовать забастовку на «Гродно Азоте» Александр Лукашенко назначил нового представителя президента по Гродненской области — им стал бывший глава МВД Юрий Караев.

«Это что такое: призывают остановить “Гродно Азот” или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог, что случится — Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности — важнейший вопрос», — говорил Лукашенко 29 октября, назначая Караева.

В ноябре работников, которые ушли в стачку, заменяли сотрудниками других предприятий концерна «Белнефтехим». А в январе этого года новым руководителем «Гродно Азота» был назначен бывший заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

Сергей Шелест говорит, что не раз слышал от работников завода, что новый директор не свободен в своих решениях — «над ним не только начальство сверху, но и человек из органов на самом предприятии».

На этом фоне не удивительно, что забастовка не получилась, но все же, рассуждает Сергей Шелест, если бы работники массово выступили против происходящего в стране и поддержали стачку, был бы другой эффект:

«А так не больше 30% вышло на забастовку, людей запугали, поувольняли. Многие боятся выражать свое мнение, потому что боятся последствий — у них кредиты, дети. Есть люди, которые, возможно, и пошли бы за массами, но как только их припугнули, им стало очень страшно. У них теперь есть работа, и они работают. Сами они боятся что-то предпринимать, но хотят, чтобы кто-то что-то сделал для них».

Сергей отсидел на сутках, должен заплатить штраф, остался без работы. «Но я хочу жить в Гродно, хочу увидеть, что будет дальше в моей стране», — сказал он.

Игнат также согласен, что простым работягам сложно противостоять кампании запугивания. Теперь он часто вспоминает разговор с бывшим коллегой, которому давал почитать «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Выяснилось, что дед этого человека служил в одном из лагерей под Магаданом, но никогда не рассказывал о том периоде внуку:

«Я этому не удивился. О чем рассказывать? О том, как прикладом бил по голове, как застрелил кого-то? Для меня очевидно, что и за поступки, и за безразличие когда-то придется расплачиваться. Внуки спросят, что происходило в 2020-м, что ты делал? Я отвечу, что закрыл вопрос для себя — написал заявление на участие в стачке. А дальше будь, что будет. Я исхожу из того, что фашизм — это не только насилие, но и равнодушие. Не обязательно бить палками и насиловать людей. Достаточно просто подавать патроны. Сейчас подают патроны все, кто работает и отчисляет средства в ФСЗН».