Жена Макея, актриса Вера Полякова: «Когда Володя готовит, в доме все замирает»

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Глава МИД Беларуси Владимир Макей и его жена, актриса и ведущая Вера Полякова в передаче «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказали о жизни и правилах их семьи, а также высказались о ситуации в стране. TUT.BY собрал избранное.





Кадр: ОНТ

Секреты брака

Владимир Макей рассказал, что у них обычная семья: «дом — работа, работа — дом». По его словам, иногда они спорят с супругой, но до конфликтов дело не доходило. «Но есть одна проблема: Вера много говорит по телефону. Некоторое время назад я вынужден был ввести режим: после 22.00 был запрет на разговоры по телефону».

Вера Полякова рассказала, что ее муж очень педантичный, а секрет их семьи в том, что они «умеют терпеть какие-то вещи друг от друга».

Владимир Макей старается посещать все премьеры жены.

— Я очень люблю театр, но у меня, наверное, как и у каждого, субъективное восприятие. Однажды после серьезного совещания у президента мы пришли на премьеру комедии, и все зрители хохочут, улыбаются. Мы с двумя товарищами сидели с непроницаемыми лицами, без улыбок и прочее. В перерыве еще один наш товарищ сказал сакраментальную, знаменательную фразу: «Трое грустных ценителей искусства», — вспомнил историю из жизни Макей.

Он рассказал, что дважды «не очень дипломатично высказал некоторые замечания по существу спектакля». Это задело супругу, с тех пор Макей старается «выступать в роли очень дипломатичного театрального критика».

Полякова отметила, что восемь лет не работала на телевидении, потому что об этом просил муж.

— Мы изначально договорились, что никто не вмешивается в дела другого. Я никогда никому не звонил по поводу деятельности моей супруги. За исключением, может, двух-трех случаев, когда была несправедливость по отношению к коллективу. В мои дела тоже никто не вмешивается, и зачастую о моих командировках или мероприятиях жена узнает из СМИ, — раскрыл еще один секрет их брака Макей.

По его словам, дома супруги порой обсуждают и политику, и текущие события. Его супруга отметила, что такое происходит редко.

Полякова заявила, что она «сто процентов за мужем»: «Я без него не решаю практически никаких вопросов, только что касается профессии. И то я с ним постоянно советуюсь».

— У нас в принципе абсолютное равноправие и практически тотальная демократия. В семье должен быть кто-то, кто должен сказать последнее слово. Я в принципе согласен со всеми мнениями, которые звучат в семье, если они совпадают с моим мнением, — заявил Макей.

Полякова рассказала, что у нее дружеские отношения с сыновьями, Владимир Макей — строгий родитель и за ним последнее слово. «Это как в государстве: вы можете спорить, иметь альтернативную точку зрения, но если потом каждый будет действовать по своему усмотрению, то государство разрушится. Поэтому должна быть четкая система управления», — отметил министр.

Владимир Макей иногда готовит дома: «Когда Володя готовит, в доме все замирает. Я готовлю каждый день, а он — в выходные и праздники», — рассказала Полякова. Когда семья куда-то выезжает вместе, то за рулем всегда супруга.

В семье Макей есть овчарка Ханс: инициатором появления питомца в доме стала Вера, а породу выбрал ее муж.

О Латушко

Вера Полякова высказалась по поводу бывшего директора Купаловского театра Павла Латушко.

— Я считаю, что мы прошли большой путь творческий. И было много хорошего. Я вообще человек благодарный по жизни. Если даже человек один раз мне сделал что-то хорошее, я буду всю жизнь за это благодарна, так меня родители воспитали. Но сейчас я психологически понимаю, почему человек так поступает, потому что Пал Палычу всегда нужно было, чтобы весь мир крутился вокруг него. Он артист народный, артист больших и малых театров, он выступает. Он такой! Ему все равно, что сзади, сзади, как кегли, могут все быть разрушены, он переступит и пойдет дальше.

— Единственное, чего я ему никогда не прощу, что он вытер ноги о Купаловский театр. Что он разрушил столетнюю историю театра, он вывел этих людей и бросил их. Вот этого я ему не прощу никогда. Да, они не овцы, они, наверное, понимали, что делают. И я не овца, я 26 лет жила в этой стране при этом государстве, и я не считаю, что все было так плохо.

Тогда кто я после этого, дура с тремя высшими образованиями? Ну как я жила 26 лет и не замечала, что все так плохо? И когда люди, которые в принципе много чего сделали для культуры, для искусства, как тот же Пал Палыч Латушко, вдруг начинают говорить: «Да мне все было очень плохо, было так все плохо, я деньги брал в конверте». Зачем брал?

На самом деле я ему благодарна за те моменты, которые мы провели вместе в Париже, в Лионе. Когда он был министром культуры, он много сделал. Но сейчас он выступает. Для меня он просто играет какую-то роль, — заявила Полякова.

Макей отметил, что знает каждого, кто работал в системе дипломатической службы и может рассказать о «беседах, мольбах, заверениях и клятвах, которые звучали в кабинете», но считает ниже своего достоинства комментировать это.

— Для меня абсолютно недопустимо, когда граждане государства, для которых государство многое сделало, убежав за границу, сейчас пытаются уничтожить саму государственность.

Полякова также рассказала, что из-за политической обстановки некоторых друзей лишился даже их 11-летний сын.

— Когда начались эти волнения, конечно, в моем коллективе они тоже были. То есть была часть людей, которые посчитали для себя, что самое главное в их жизни сейчас — это следовать принципам революции, менять страну в лучшую сторону. Они так считают, это их мнение. Мы сразу «на переправе» договорились с некоторыми артистами, что, если вдруг по какой-то причине они попадают в какие-то ситуации, например, их арестовали, наказали, то никогда не обращаются ко мне с просьбой помочь им. Это их решение.

Я вообще считаю, что, если ты выбрал путь революционера, ты должен понимать, что ты будешь страдать как истинный революционер. Если ты выбираешь этот путь сознательно, ты же должен понимать, что тебя за это не погладят по голове. Так было всегда, читайте историю.

— Мне говорят: «Вы украли у нас выборы». У кого? Я ни у кого не украла, вот мой кандидат победил. И наваливаются такой кучей все на меня. Подождите, но вы же считаете, что у вас что-то украли. А у меня не украли. Почему я должна все бросить, сказать: «Всё, я была дурой, зачем я за него проголосовала» и бежать за вами? Что за бред? Я не понимаю. Я нигде не выставляю никаких политических постов, я лишь отбиваюсь, когда меня задевают и мою семью.

Недавно один человек мне написал «ну, вы в политике». Почему вы решили, что я в политике? «Ну, вы же живете с политиком». Вы считаете, я замуж выходила за министерскую папку? Я выходила замуж за человека, за мужчину, я с ним живу, у нас с ним отношения, и он прекрасно с ними справляется. Чего и вам желаю. Многие из них не ожидают, что я буду им отвечать, и отвечать буду на уровне их общения, — рассказала Полякова и отметила, что не спрашивает у мужа разрешения, как ей отвечать в соцсетях.

Об отношениях с Западом и Россией

Макей считает, что есть какая-то зацикленность на продвижении, насаждении демократии в их понимании этого слова.

— Да, демократия необходима. Есть определенные демократические нормы, которых все должны придерживаться. Но благородные цели не должны достигаться неблагородными методами и не должны насаждаться таким образом. Некоторые люди не всегда чувствуют, что происходит в другой стране, и не могут понять, что у каждого государства есть свой путь развития. В конечном итоге мы все придем к этой благородной цели.

Может, кто-то быстрее, кто-то дольше. Но нужно учитывать многообразие развития наций, национальные психологические особенности народов. Думаю, что отсутствие понимания этого момента является причиной того, что сегодня есть ряд проблем во взаимоотношениях Запада не только с Беларусью, но и с Россией, — заявил министр и задался вопросом, почему одни и те же события в Беларуси и России оцениваются иначе по сравнению с событиями в странах ЕС.

Макей считает, что сегодня методы традиционной дипломатии уходят в небытие и не все партнеры Беларуси соблюдают основные правила.

— Например, как я могу говорить о любви того или иного дипломата к стране аккредитации, когда он размещает у себя репосты очень сомнительного характера. Например, «Минск выглядит, как в годы фашистской оккупации». И это говорит дипломат, чья страна в то время оккупировала Беларусь и гражданином которой он является. Так лучше, наверное, было бы сходить в Музей истории Великой Отечественной войны и посмотреть, что собой представляет настоящая оккупация. И этот же дипломат восхищается телеграм-каналами соответствующими, которые реализуют подрывную деятельность у нас в стране.

Министр считает, что даже в самой сложной ситуации нужно думать о диалоге.

В отношениях с Россией, по мнению Макея, наблюдается постепенный отход от «бухгалтерского принципа». По его словам, стороны стали понимать, что необходимо комплексно укреплять взаимодействие во всех сферах, а западным партнерам нужно сказать спасибо, так как их действия подталкивают Беларусь и Россию к более тесным интеграционным процессам, и не только в двустороннем формате.

Макей заявил, что соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты не привело к экономическим потерям для Беларуси.

— Они думали, что мы никогда не пойдем на такой шаг. Думали, что это все какая-то бравада, политические заявления. На самом деле сейчас, когда речь идет о сохранении государственности Беларуси, как говорят, — все средства хороши.

И даже если мы на каком-то этапе потерпим определенные убытки, то в стратегическом плане мы в любом случае выиграем. Но здесь мы не терпим никаких убытков. Достигнута договоренность о том, что перевалки наших продуктов через российскую Усть-Лугу экономически целесообразны и мы не теряем здесь ничего по сравнению с перевалками наших грузов через Клайпеду.