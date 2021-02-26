ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ: водителя, сбежавшего с места ДТП, могут привлечь сразу по двум статьям УК

26.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
ГАИ: водителя, сбежавшего с места ДТП, могут привлечь сразу по двум статьям УК

Госавтоинспекция объявила о проведении в пятницу 26 февраля Госавтоинспекция единого Дня безопасности дорожного движения под названием "Оставляешь место ДТП – совершаешь преступление", сообщила радио Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганды Минской областной ГАИ Ирина Сапунова. 

© Photo : СК Беларуси
На МКАД легковушка переехала пешехода: он скончался на месте

Одно такое ДТП уже произошло на территории Минской области в текущем году, 22 января в деревне Новоселки Борисовского района для задержания водителя, переехавшего лежавшего на дороге человека и скрывшегося с места наезда, вводился план "Перехват". По статистике, в 70% случаев такие аварии провоцируют сами пешеходы, однако водитель, убежденный в собственной вине, нередко сбегает с места случившегося, подчеркнула собеседница.

"В каждом конкретном случае сотрудники милиции проводят доскональное расследование и выводы в большинстве случаев говорят о том, что виновником происшествия является пешеход. Водители не в ответе за эти происшествия, но только при одном условии, если они остались на месте аварии, оказали помощь пострадавшему, вызвали скорую и ГАИ", ― сказала Сапунова.

Если же водитель оставил место наезда, его могут привлечь к ответственности сразу по двум статьям ― со ст. 317 ч.2 УК ("смертельное" ДТП с наказанием в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 5 лет) и ст.159 УК (оставление в опасности с наказанием в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до трех лет).

Если речь идет о так называемых "неучетных" ДТП без пострадавших, но с материальным ущербом, в соответствии с КоАП уехавший с места аварии водитель привлекается к административной ответственности по ст. 18.17 ч. 2 и получает штраф от 5 до 25 базовых величин или лишается прав на два года.

В случае, если место аварии оставил спровоцировавший ее пешеход, ему также грозит штраф от 5 до 20 базовых величин. 

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике, 7 из 10 аварий с пешеходами происходят по их собственной вине, однако водитель в состоянии паники и аффекта нередко бросает место ДТП, чем усугубляет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Макея, актриса Вера Полякова: «Когда Володя готовит, в доме все замирает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by