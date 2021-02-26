Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио ГАИ: водителя, сбежавшего с места ДТП, могут привлечь сразу по двум статьям УК

Госавтоинспекция объявила о проведении в пятницу 26 февраля Госавтоинспекция единого Дня безопасности дорожного движения под названием "Оставляешь место ДТП – совершаешь преступление", сообщила радио Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганды Минской областной ГАИ Ирина Сапунова.

Одно такое ДТП уже произошло на территории Минской области в текущем году, 22 января в деревне Новоселки Борисовского района для задержания водителя, переехавшего лежавшего на дороге человека и скрывшегося с места наезда, вводился план "Перехват". По статистике, в 70% случаев такие аварии провоцируют сами пешеходы, однако водитель, убежденный в собственной вине, нередко сбегает с места случившегося, подчеркнула собеседница.

"В каждом конкретном случае сотрудники милиции проводят доскональное расследование и выводы в большинстве случаев говорят о том, что виновником происшествия является пешеход. Водители не в ответе за эти происшествия, но только при одном условии, если они остались на месте аварии, оказали помощь пострадавшему, вызвали скорую и ГАИ", ― сказала Сапунова.

Если же водитель оставил место наезда, его могут привлечь к ответственности сразу по двум статьям ― со ст. 317 ч.2 УК ("смертельное" ДТП с наказанием в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 5 лет) и ст.159 УК (оставление в опасности с наказанием в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до трех лет).

Если речь идет о так называемых "неучетных" ДТП без пострадавших, но с материальным ущербом, в соответствии с КоАП уехавший с места аварии водитель привлекается к административной ответственности по ст. 18.17 ч. 2 и получает штраф от 5 до 25 базовых величин или лишается прав на два года.

В случае, если место аварии оставил спровоцировавший ее пешеход, ему также грозит штраф от 5 до 20 базовых величин.

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