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Со стрельбой и жертвами: у Леди Гаги похитили любимых бульдогов
26.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Леди Гага стала мишенью для преступников: злоумышленники отследили и ранили ее помощника Райана Фишера, а также похитили любимых собак.
Инцидент произошел в Лос-Анжелесе, в то время, когда Гага улетела в Рим по приглашению модного дома Guссi. Вечером 24 февраля ассистент звезды выгуливал ее питомцев: бульдогов Коджи, Густаво и Мисс Азию и попал под обстрел неизвестных.
Как сообщило издание Daily Mail, злоумышленники несколько раз выстрелили в грудь Райана Фишера, похитили собак Леди Гаги и скрылись с места преступления.
Фишер находился в сознании, когда приехали полицейские, но практически не дышал. В госпиталь его доставили в тяжелом состоянии. После тщательного осмотра места происшествия полиция смогла найти Мисс Азию, которая смогла улизнуть от преступников, но о судьбе других псов пока неизвестно.
По мнению офицеров, нападавшие - темнокожие мужчины в кепках на белом BMW.
В настоящее время Гага
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Инцидент произошел в то время, когда певица улетела из страны и оставила питомцев на попечение уже пострадавшего агента.
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