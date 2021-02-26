Со стрельбой и жертвами: у Леди Гаги похитили любимых бульдогов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Леди Гага стала мишенью для преступников: злоумышленники отследили и ранили ее помощника Райана Фишера, а также похитили любимых собак.

Инцидент произошел в Лос-Анжелесе, в то время, когда Гага улетела в Рим по приглашению модного дома Guссi. Вечером 24 февраля ассистент звезды выгуливал ее питомцев: бульдогов Коджи, Густаво и Мисс Азию и попал под обстрел неизвестных.

Как сообщило издание Daily Mail, злоумышленники несколько раз выстрелили в грудь Райана Фишера, похитили собак Леди Гаги и скрылись с места преступления.

Фишер находился в сознании, когда приехали полицейские, но практически не дышал. В госпиталь его доставили в тяжелом состоянии. После тщательного осмотра места происшествия полиция смогла найти Мисс Азию, которая смогла улизнуть от преступников, но о судьбе других псов пока неизвестно.

По мнению офицеров, нападавшие - темнокожие мужчины в кепках на белом BMW.

В настоящее время Гага сменила имидж и находится в Италии, но певица уже объявила вознаграждение за своих любимцев - по 500 тысяч долларов за каждого бульдога.