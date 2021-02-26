ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Со стрельбой и жертвами: у Леди Гаги похитили любимых бульдогов

26.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Леди Гага стала мишенью для преступников: злоумышленники отследили и ранили ее помощника Райана Фишера, а также похитили любимых собак.

Инцидент произошел в Лос-Анжелесе, в то время, когда Гага улетела в Рим по приглашению модного дома Guссi. Вечером 24 февраля ассистент звезды выгуливал ее питомцев: бульдогов Коджи, Густаво и Мисс Азию и попал под обстрел неизвестных.

Как сообщило издание Daily Mail, злоумышленники несколько раз выстрелили в грудь Райана Фишера, похитили собак Леди Гаги и скрылись с места преступления.

Фишер находился в сознании, когда приехали полицейские, но практически не дышал. В госпиталь его доставили в тяжелом состоянии. После тщательного осмотра места происшествия полиция смогла найти Мисс Азию, которая смогла улизнуть от преступников, но о судьбе других псов пока неизвестно.

По мнению офицеров, нападавшие - темнокожие мужчины в кепках на белом BMW.

В настоящее время Гага сменила имидж и находится в Италии, но певица уже объявила вознаграждение за своих любимцев - по 500 тысяч долларов за каждого бульдога.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в то время, когда певица улетела из страны и оставила питомцев на попечение уже пострадавшего агента.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дочь Саддама Хусейна: раньше народ был в почете и никто не мог его обидеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by