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Тепло и ветрено: какая погода ожидается 26 февраля в Беларуси

26.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в республике на пятницу - это связано с гололедицей, которая сохранится на отдельных участках дорог.

В целом в стране, по данным Белгидромета, будет переменная облачность и без осадков. Утром ожидаются слабые туманы.

В Минске будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9°С. Выше всего температура установится в Брестской области – до +13°С. Хмурой ожидается погода в Гомельском регионе, там будет облачно, но дождей также не предвидится.

В Могилевской и Гродненской областях вероятность выпадения осадков составляет 5-10%. Утром возможны туманы и гололедица.

Наиболее низкая температура установится на севере Беларуси. В Витебской области ожидается около +7°С. Днем могут быть порывы ветра со скоростью от 15 до 18 метров секунду. Воздушные потоки придут с запада. В некоторых районах погоду будут формировать микроклиматические условия.

Теплая для этого времени погода установилась в Беларуси на минувшей неделе - накануне синоптики отмечали, что среднесуточная температура на 1-9°С выше климатической нормы. 

Напомним, что всего лишь неделю назад - в ночь с 18 на 19 февраля - в республике из-за низкой температуры синоптики объявляли оранжевый уровень опасности. Гидрометеорологи обещали тогда похолодание на восточной части территории страны до -25..-28°С. А в ночь на вторник, 23 февраля, самую холодную ночь с начала зимы зафиксировали в Москве.

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Теги: Минск
 
 
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Ощутимое потепление - а воздух прогреется до +13 градусов - будет сопровождаться ветром, из-за гололедицы в стране объявлен желтый уровень опасности.
 
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