|
Тепло и ветрено: какая погода ожидается 26 февраля в Беларуси
26.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в республике на пятницу - это связано с гололедицей, которая сохранится на отдельных участках дорог.
В целом в стране, по данным Белгидромета, будет переменная облачность и без осадков. Утром ожидаются слабые туманы.
В Минске будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9°С. Выше всего температура установится в Брестской области – до +13°С. Хмурой ожидается погода в Гомельском регионе, там будет облачно, но дождей также не предвидится.
В Могилевской и Гродненской областях вероятность выпадения осадков составляет 5-10%. Утром возможны туманы и гололедица.
Наиболее низкая температура установится на севере Беларуси. В Витебской области ожидается около +7°С. Днем могут быть порывы ветра со скоростью от 15 до 18 метров секунду. Воздушные потоки придут с запада. В некоторых районах погоду будут формировать микроклиматические условия.
Теплая для этого времени погода установилась в Беларуси на минувшей неделе - накануне синоптики отмечали, что среднесуточная температура на 1-9°С выше климатической нормы.
Напомним, что всего лишь неделю назад - в ночь с 18 на 19 февраля - в республике из-за низкой температуры синоптики
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ощутимое потепление - а воздух прогреется до +13 градусов - будет сопровождаться ветром, из-за гололедицы в стране объявлен желтый уровень опасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)