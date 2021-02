Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили рекордное снижение скорости Гольфстрима 26.02.2021, 8:49

Как это повлияет на климат северного полушария Земли?

Ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое в том числе несет тепло в Европу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два опубликованных исследования.

Речь идет не только о самом течении вдоль восточного побережья Северной Америки, но и обо всей связанной с ним системе атлантических течений, затрагивающей северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан. Исследование в журнале Nature Geoscience показывает, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений.

Замедление течения произошло вопреки прогнозам ученых — оно было более резким. Авторы исследований связывают это явление с глобальным изменением климата на планете. Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия климата считает, что причина в антропогенном влиянии на природу.

«Это, скорее всего, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения такому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий», — заявил ученый.

По словам Рамсторфа, за последние сто лет скорость течения Гольфстрима снизилась на 15%. Это уже повлияло на погоду, в частности привело к более частой жаре на юге Европы. Ученые обеспокоены таким замедлением, поскольку при продолжении процесса циркуляция масс воды, формирующих климат в обоих полушариях, может полностью дестабилизироваться.

Океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс отметил, что до начала антропогенного влияния на климат общая система Гольфстрима была более стабильной. Сейчас на нее оказывают значительное влияние таяние льда в Гренландии и увеличение количества осадков в Северной Америке.

«Это указывает на то, что замедление, скорее всего, не естественное изменение, а результат человеческого воздействия», — добавил Мейерс. Однако климатолог из Оксфордского университета Тим Палмер считает, что на изменения погоды в Европе влияют и другие факторы.

Другое исследование, в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что ускорение темпов глобального потепления может привести в итоге к полной остановке Гольфстрима.

Ведущий автор этого исследования Йоханнес Ломанн из Университета Копенгагена заявил, что в ближайшие сто лет остановки течения ожидать не стоит, если глобальное потепление резко не ускорится.

Ученые не впервые предупреждают о том, что Гольфстрим замедляется. В апреле 2018 года две группы исследователей пришли к выводу, что скорость теплого течения сейчас наиболее медленная за последние 1,6 тыс. лет. Это может привести к более суровым зимам в Западной Европе, более быстрому повышению уровня моря у Восточного побережья США и негативному влиянию на ситуацию с тропическими дождями. По их выводам, глобальное потепление, которое, в свою очередь, было вызвано антропогенной деятельностью, в значительной степени способствовало замедлению Гольфстрима.

