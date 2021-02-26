Источник материала: Хартия'97

Пашинян против военных: что происходит в Армении? 1 26.02.2021, 8:47

фото: Reuters

Оппозиция ставит палатки, премьер-министр призывает расходиться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел шествие своих сторонников и уволил выступившего против него главу генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Для вступления в силу указа требуется подпись президента Армена Саркисяна, но тот пока не объявил о своем решении и предостерег политиков от попыток давления на него, сообщает ВВС .

"Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждение по вопросу дальнейших действий", - сказал премьер.

Но воодушевленная выступлением военных оппозиция не намерена расходиться - протестующие перекрыли проспект Маршала Баграмяна, на котором находится резиденция премьера и здание парламента, и обещают не уходить с него до отставки премьера.

Протестующие стали ставить палатки на площади перед парламентом. Они отказываются вести диалог о чем-либо, кроме ухода правительства в отставку.

Лидеры оппозиции также сформировали делегацию для встречи с президентом страны и требует парламент собрать внеочередное заседание.

Но большинство в парламенте - у лояльной Пашиняну фракции, и депутаты выразили поддержку премьеру.

В Ереване протестующие, которые требуют отставки Пашиняна, начали ставить палатки. pic.twitter.com/ygFvTbQJHE — Открытка (@openrussia_team) February 25, 2021

Пашинян также рассказал, что переговорил по телефону с президентом и повторил свою позицию: либо президент должен подписать указ об отставке главы генштаба Гаспаряна, либо тот сам уходит в отставку.

Президент Саркисян выступил с заявлением, в котором призвал всех граждан, власти и силовые структуры к сдержанности и здравомыслию.

Он также предостерег политиков от попыток давления на него.

"Президент республики не поддерживает кого-либо или какую-либо политическую силу, никогда не поддерживал и не собирается впредь", - сказал Саркисян.

Он объявил, что у него есть три дня на принятие решения об отставке главы генштаба, и добавил, что это не рядовое кадровое решение.





Президент также призвал "не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов к ненависти и нетерпимости". "Наш народ не может себе позволить раскола, должна быть отвергнута любая попытка дестабилизировать государство и поставить под угрозу государственность", - сказал глава Армении.

Саркисян также подчеркнул необходимость действовать в рамках конституции.

Он, однако, не рассказал, как поступит с указом об увольнении главы генштаба.

Ранее, выступая перед сторонникам в центре Еревана, Пашинян заявил, что ситуация в стране напряженная, но управляемая, а вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства.

Турция осуждает, Россия не вмешивается, Запад указывает на конституцию

Россия считает события в Ереване внутренним делом Армении. Об этом утром заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле "с тревогой" наблюдают за развитием ситуации.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул эту позицию в телефонном разговоре со своим армянским коллегой.

Министр обороны России также позвонил главе армянского военного ведомства.

Чуть позже Песков также сообщил, что Пашинян позвонил Путину, и российский лидер "высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона".

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - сказал Песков.

Между тем Турция осудила попытку переворота в Армении. По словам главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу , у Анкары нет отношений с армянским правительством - но есть принципиальная позиция против путчей.

"Можно критиковать, требовать отставки правительства - это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с ее стороны - это неприемлемо", - заявил Чавушоглу.

Евросоюз призвал все стороны к спокойствию и подчеркнул, что конституция Армении требует от армии сохранять нейтралитет и не вмешиваться в политику. В Брюсселе следят за развитием ситуации.

"Мы напоминаем всем сторонам о фундаментальном принципе демократии: вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - прокомментировал ситуацию в Армении представитель Госдепартамента США Нед Прайс .

Посольство США в Ереване обратились ко всем политическим силам с призывом решить ситуацию мирно и без насилия. В посольстве также подчеркнули, что "США поддерживают демократические реформы в Армении, согласно нашим общим ценностям".

Взгляд с места событий

Илья Барабанов, корреспондент Русской службы Би-би-си:





После заявления главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна и целого ряда армейских генералов, призвавших Никола Пашиняна уйти в отставку, премьер-министр Армении впервые с окончания войны в Карабахе призвал своих сторонников выйти на митинг на площадь Республики.

Пока сторонники премьера собирались там, оппозиция собирала свой митинг уже на площади Свободы, чтобы потом отправиться к зданию парламента на проспекте маршала Баграмяна, где оппозиционные фракции попытались собрать внеочередное заседание для отмены в стране военного положения, что могло бы позволить провести досрочные парламентские выборы.

По-настоящему многотысячным не получился ни один из этих митингов. И если Пашинян, заявив, что в отставку он пока не собирается, своих сторонников распустил, то оппозиционеры попытались развернуть у парламента что-то вроде палаточного лагеря. Выглядел он не очень убедительно, поскольку на проспекте было не больше тысячи человек.

Около десяти палаток, несколько печек-буржуек, столики с чаем и печеньем для протестующих сегодня не выглядели той угрозой, под давлением которой власть может пойти на какие бы то ни было уступки.

Оппозиционеры объявили, что сооружают баррикады, перегородив проспект мусорными баками, но для движения машин его еще за несколько кварталов до баррикад уже перекрыла полиция.

Баррикады выглядели скорее медийным ходом, чем попыткой защититься от силовиков, которые несколько часов держали здание парламента в оцеплении, не вмешиваясь в происходящее, а затем постепенно начали покидать проспект.













Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .