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Взаимодействие государства и церкви обсудят сегодня на круглом столе в «Президент-отеле»
Источник материала: ОНТ
О взаимодействие церкви и государства на благо общества и страны будут говорить сегодня в Минске. В столичном «Президент-отеле» состоится круглый стол, посвященный Году народного единства.
С участием представителей всех религиозных конфессий, госорганов, научных и образовательных учреждений, а также парламентариев и сенаторов. Одна из главных тем дискуссии – как усилить роль и взаимодействие религиозных и общественных организаций в работе с молодежью, в противодействии религиозному экстремизму, а также в решении остросоциальных проблем алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений.
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О взаимодействие церкви и государства на благо общества и страны будут говорить сегодня в Минске. В столичном «Президент-отеле» состоится круглый стол,...
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