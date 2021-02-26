Взаимодействие государства и церкви обсудят сегодня на круглом столе в «Президент-отеле»

Источник материала: ОНТ

О взаимодействие церкви и государства на благо общества и страны будут говорить сегодня в Минске. В столичном «Президент-отеле» состоится круглый стол, посвященный Году народного единства.

С участием представителей всех религиозных конфессий, госорганов, научных и образовательных учреждений, а также парламентариев и сенаторов. Одна из главных тем дискуссии – как усилить роль и взаимодействие религиозных и общественных организаций в работе с молодежью, в противодействии религиозному экстремизму, а также в решении остросоциальных проблем алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений.

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