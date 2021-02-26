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Моряк выпал за борт корабля и более 14 часов провел в Тихом океане. Он выжил благодаря морскому мусору

26.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Моряк выпал за борт корабля и более 14 часов провел в Тихом океане. Он выжил благодаря морскому мусору

Моряк Видам Перевертилов упал за борт корабля и более 14 часов провел в Тихом океане, держась за выброшенный кем-то старый рыбацкий буек. Об этом информирует Stuff.

52-лений Перевертилов работал на грузовом судне. Мужчина почувствовал недомогание после ночной смены и решил выйти на палубу, чтобы подышать свежим воздухом. Вероятно, Видам упал за борт, но он не помнит, как это произошло. Моряк допускает, что мог потерять сознание.

Исчезновение Перевертилова было замечено экипажем лишь спустя шесть часов. Моряк был без спасательного жилета, он почти обессилел, но продолжал плыть и не сдавался. В какой-то момент мужчина заметил черное пятно на поверхности воды. Видам приблизился к нему. Оказалось, что это был старый рыбацкий буек. Он не был как-либо закреплен и дрейфовал, как мусор.

Тем временем к поискам пропавшего моряка присоединились метеорологи и спасатели из Полинезии. Видам был найден больше чем через 14 часов после падения за борт. Солнце опалило мужчине кожу, но он был жив.

Фото: Unsplash

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Моряк Видам Перевертилов упал за борт корабля и более 14 часов провел в Тихом океане, держась за выброшенный кем-то старый рыбацкий буек. Об этом информирует Stuff....
 
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