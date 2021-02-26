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На продовольственной выставке Gulfood 2021 подписаны первые контракты

26.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На продовольственной выставке Gulfood 2021 подписаны первые контракты

Как по маслу! Первый контракт на поставку этой продукции в Арабские Эмираты заключили белорусские молочники из Рогачёва на крупнейшей международной продовольственной выставке в Дубае.

На рынке Эмиратов уже знают вкус рогачёвской сгущёнки, а в эти дни распробовали и масло. Первую партию – 25 тонн отгрузят уже в марте. Всего же планируемый объем поставок – несколько десятков контейнеров в год. На международной продовольственной выставке нашу страну представляют 25-ть предприятий.

Накануне белорусскую экспозицию посетил Министр климатических изменений и окружающей среды ОАЭ. После состоялись переговоры с нашим послом в Эмиратах. Обсуждали вопросы оперативного принятия решения о допуске белорусского мяса птицы на рынок ОАЭ. Есть экспортные соглашения и в копилке других наших предприятий.

Помимо Арабских Эмиратов, уже достигнуты договоренности на поставку белорусского продовольствия в Бангладеш, Гану, Египет, Иорданию, Иран, Ирак, Йемен, Ливан, Ливию, Пакистан и Саудовскую Аравию.

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Как по маслу! Первый контракт на поставку этой продукции в Арабские Эмираты заключили белорусские молочники из Рогачёва на крупнейшей международной...
 
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