В Ереване продолжается противостояние сторонников и противников правительства Пашиняна

Источник материала: ОНТ

Неспокойно этой ночью было в Ереване. Оппозиция продолжает блокировать центральный проспект армянской столицы – повсюду баррикады. У здания парламента ещё с вечера разбили палаточный городок.

Протестующие требуют отставки действующего премьера. И заявляют, что не уйдут, пока Никол Пашинян не покинет свой пост. С этим требованием накануне выступил и Генштаб Армении. Конфликт с военными разгорелся после увольнения первого заместителя начальника Генштаба, под угрозой увольнения и руководитель. Солидарность с опальными генералами высказали 40 высокопоставленных военных, заявив, что «Премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для народа ситуации». Пашинян, в свою очередь, назвал это попыткой военного переворота. В результате на улицы Еревана вышли и противники, и сторонники премьера. Не обошлось без провокаций и столкновений. Задержано несколько десятков человек

Нынешний конфликт с Генштабом – лишь следствие. Позиции Пашиняна пошатнулись раньше – военные, да и простые армяне не могут ему простить недавний конфликт в Карабахе, а точнее его развязку. В Ереване многие сочли мирный договор позорным. Градус недовольства в стране растёт. И по оценке экспертов, наиболее острая фаза противостояния ещё впереди. Пашинян сам пришёл в правящую элиту на волне протестов. Но, похоже, сейчас улица не на его стороне.

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