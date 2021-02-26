ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Златан Ибрагимович: для меня Роналдо — лучший игрок в истории. Он и есть игра

26.02.2021 09:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович назвал экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо лучшим игроком в истории футбола.





"Вы просите меня описать игру Роналдо. Думаю, про этот феномен не нужно и рассказывать. Он был фундаментальным игроком. Всегда говорю: есть футболисты, кто играет, а есть те, кто является игрой. Для меня он и есть игра.

Все хотели играть так, как он, все хотели стать им. Он полностью изменил игру. Как он двигался, как обводил, как делал "змейку". Для меня он, без сомнения, лучший игрок в истории", — цитирует Ибрагимовича "Чемпионат".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович назвал экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо лучшим игроком в истории футбола.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ереване продолжается противостояние сторонников и противников правительства Пашиняна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by