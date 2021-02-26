Златан Ибрагимович: для меня Роналдо — лучший игрок в истории. Он и есть игра

















"Вы просите меня описать игру Роналдо. Думаю, про этот феномен не нужно и рассказывать. Он был фундаментальным игроком. Всегда говорю: есть футболисты, кто играет, а есть те, кто является игрой. Для меня он и есть игра.





"Чемпионат" . Все хотели играть так, как он, все хотели стать им. Он полностью изменил игру. Как он двигался, как обводил, как делал "змейку". Для меня он, без сомнения, лучший игрок в истории", — цитирует Ибрагимовича



