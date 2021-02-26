|
Мнение: белорусский рынок без регулирования цен не может
Источник материала: Партизан
В среду официально обнародовано постановление № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». Суть его в заморозке цен на 62 категории социально-значимых товаров и 50 лекарственных средств.
Для Беларуси регулирование и запрет на рост цен – частая практика. Иногда это проходило почти незамеченным, иногда – приносило неожиданные результаты. О том, что произошло сейчас мы
Без регулирования никак
Нуждается ли потребительский рынок в таких ограничительных мерах? Может снижение покупательской способности и так удержало бы цены?
В той или иной мере любой потребительский рынок нуждается в регулировании, читай ограничительных мерах. Вопрос в количестве и качестве этих мер.
– В классической теории рынок регулирует себя сам путем баланса спроса и предложения. Но, учитывая особенности и специфику белорусского национального рынка, без государственного вмешательства зачастую не обойтись. Почему-то на нашем рынке снижение потребительского спроса всегда приводит к скачку цен. А не наоборот. Как-то наши продавцы не умеют по-другому. Поэтому приходится уповать не на «руку рынка», а на государственный «перст указующий», хотя при других обстоятельствах вполне можно было бы обойтись и без этих мер.
Почему постановление приняли так внезапно? Без анонса, хотя бы формального обсуждения.
– Вероятно, у МАРТа возник своеобразный цейтнот, когда в декабре-2020 и январе-2021 инфляция перешагнула плановые значения (7,4% и 7,7% соответственно), Нацбанк на этом фоне перенес принятие решения о ставке рефинансирования на 12 марта по той же причине (получается, что ставка сравнялась с инфляцией), а вопрос кредитования экономики подвис в воздухе. На этом фоне возникла необходимость принятия экстренных мер, что мы и видим.
Поставщики уже заложили риски в цены
Будет ли в ближайшее время заметная реакция на Постановление? Со стороны потребителей, продавцов, государственных органов? Может быть, начнется «хапун», или продавцы начнут «хитрить» с ценами, или пойдут повальные проверки?
– С большой долей вероятности поставщики-продавцы-торговые сети уже заложили в цены подобные риски, поэтому каких-либо резких подвижек на рынке ожидать не стоит. Тем более, что перечень продуктов из 62-х наименований не является новым хребтом потребительской корзины. Ну а проверки – без них никогда не обходились. Будет их чуть больше или чуть меньше – потребители вряд ли это прочувствуют.
Как могут отреагировать на это ограничение импортеры?
Импортеров в большей степени беспокоят курсовые колебания. Российский рубль, откуда у нас идет основная масса импорта, дорожает на белорусском валютном рынке на 1,26% с начала года.
– Пока это не критичные изменения курса, и, если ситуация не изменится кардинальным образом, а предпосылок к такому развитию событий пока нет, для импортеров условия работы останутся прежними.
Производители социально-значимых продуктов уже привыкли
Какой может быть реакция отечественных производителей социально значимых продуктов?
– Подавляющее большинство отечественных производителей социально значимых продуктов – это акционерные общества с доминирующей государственной собственностью – читай госпредприятия. Для них работать в условиях жесткого государственного регулирования дело вполне приличное, поэтому ожидать от них какой-либо реакции маловероятно.
Может ли это постановление фактически остаться на бумаге?
– Время покажет, но вероятнее всего МАРТ таким образом рассчитывает охладить традиционную инфляционную волну начала года – первого квартала, а с началом нового сельскохозяйственного сезона цены могут стабилизироваться естественным путем. Тогда и эффект от постановления нивелируется сам собой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду официально обнародовано постановление № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». Суть его в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)