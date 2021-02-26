Возвращение бизнесов и сбежавших людей, или «выжигать каленым железом»?

Когда не до экономики

Как заметил на конференции Reshape-2021 представитель экономической группы КС и экономический советник Светланы Тихановской Алесь Алехнович, в последнее время экономика – не главная тема в стране.





«Сейчас – главное удержаться у власти. В связи с этим принимаются такие меры как смена части правительства, то есть технократы заменяются на людей в погонах. И это не только на уровне премьер-министра, но и на уровне Администрации президента», – рассказал он.





Алехнович также напомнил, что на ВНС Лукашенко буквально набросился на бизнес и пообещал «выжигать его каленым железом».





По мнению профессора Чикагского университета и члена Ученого совета Высшей школы экономики Константина Сонина, если человек, находящийся у власти, похваляется тем, что он выгоняет бизнес, это для экономики очень плохо.





«Ведь это тот бизнес, который обеспечивал рост последних лет, за счет которого он субсидировал занятость на крупных предприятиях, – отметил Константин Сонин. – Такими действиями и разговорами, как и назначением правительства, состоящего из некомпетентных в экономике силовиков, можно прийти к экономическому кризису».

Экономические трудности

На взгляд профессора Чикагского университета, нынешние экономические трудности в Беларуси состоят из двух компонентов.





«Первое – это долгосрочная стагнация. Экономика не растет уже лет десять. Это результат действий властей, которые, возможно, были успешным ответом на вызовы 90-х годов, но не сейчас. То есть сегодня поддержанием занятости является фактически субсидирование убыточных госпредприятий – а это путь к стагнации», – обратил внимание Сонин.





Второй компонент, продолжил экономист, это политический и экономический кризис 2020 года, который вызван тем, что Лукашенко пытается удержаться у власти, когда большинство белорусов выразило желание от него избавиться.





«Этот кризис действительно острый. Надеюсь, что он не приведет к экономической катастрофе. Потому что пока все, что делается властями, это путь постепенного наращивания кризиса», – сказал он.

Реформы все равно будут

Как считает Константин Сонин, в Беларуси рано или поздно, но экономические реформы все равно придется проводить. Сложность в том, что никто не знает, когда это будет. А это определяющий фактор в том, что это будут за реформы.





«Если Александр Лукашенко уйдет скоро, то они будут проводиться в относительно стабильной и спокойной обстановке. Если Лукашенко останется еще на несколько лет, и продолжится та разрушительная для экономики тенденция (потому что вся деятельность, которая проводится сегодня государством, разрушительна для экономики), то это будут реформы в сложной ситуации», – считает Сонин.





Сегодня наиболее актуальной для Беларуси остается проблема госсектора, подчеркнул экономист.





«Значительное число госпредприятий контролируются государством, и большинство из них убыточны, а те, которые не убыточны, стагнируют уже минимум десятилетие, – рассказал Сонин. – Убытки эти отчасти субсидируются за счет перераспределения из прибыльных секторов, отчасти за счет дотаций с России».





Он заметил, что во всем мире опыт государственного управления коммерческими предприятиями в основном негативный, в особенности это касается малых и средних организаций.





Поэтому стоит рассматривать процесс приватизации предприятий госсектора не смотря на то, что многие ее боятся.





«Я не говорю, что нужно сразу приватизировать все крупные предприятия. Но надо понимать, что для многих убыточных предприятий лучший выход – это закрытие», – сказал Сонин.





Эксперт отметил: следует иметь в виду, что если предприятие убыточно, и частный владелец не может его сделать прибыльным, это значит, что его сейчас кормит вся страна за счет косвенных и прямых налогов.





«Также не нужно думать, что если выставить все крупные белорусские предприятия на продажу, сразу же все сюда рванут их покупать. Возможно, придется приватизировать то, что получается приватизировать, и закрывать, что надо закрывать», – отметил он.





Тем не менее, приватизация крупных предприятий должна проводиться открыто, законно, с самым широким доступом потенциальных инвесторов, считает экономист.





В продолжение темы экономических реформ Константин Сонин отметил, что главным признаком их успешности будет возвращение бизнесов и людей, сбежавших от режима Лукашенко за рубеж.





«Это уже будет ощутимая мера успеха еще до того, как экономические реформы дадут какую-то отдачу», – резюмировал он.



