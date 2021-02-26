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За неоднократное участие в массовых акциях введут уголовную ответственность

26.02.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Уголовный кодекс Беларуси будут внесены новые статьи и составы преступлений, которые должны "обеспечить дополнительную охрану конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан". Об этом говорится в пресс-релизе, посвященном заседанию межведомостной рабочей группы по выработке изменений в УК.

В сообщении, которое появилось на Национальном правовом портале, говорится, что новые статьи и составы преступлений будут предусматривать "ответственность за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем Интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных", пишет euroradio.fm

Рассмотрены изменения и в Уголовно-процессуальных кодекс. Здесь предлагается среди прочего расширить использования информационных технологий в уголовном процессе и усилить роль прокуратуры — дать право генпрокурору, его заместителям, а также прокурорам областей и Минска выносить обязательные для исполнения предписания.

Глава администрации президента Игорь Сергеенко, который возглавляет межведомостную группу по доработке законопроекта, отметил, что этот документ "носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей". Поэтому работа над поправками велась "фактически в режиме "нон-стоп" и сейчас она находится в финальной стадии.

Ранее генпрокурор Беларуси Андрей Швед анонсировал  усиление ответственности за экстремистскую деятельность. При чем, по его словам, "уголовной ответственности будут подлежать любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности". Ответственность, по его словам, будет предусмотрена и за распространение "экстремистских взглядов и символики". Экстремистской символикой, напомним, хотят признать и БЧБ-флаг.
 
Теги: Минск
 
 
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В Уголовный кодекс Беларуси будут внесены новые статьи и составы преступлений, которые должны "обеспечить дополнительную охрану конституционного строя страны,...
 
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