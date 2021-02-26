Финансовый консультант: «Даже дети способны ответить, что делать со своими сбережениями»

Источник материала: Салiдарнасць

Как объяснить ребенку, что происходит в экономике, и почему взрослые дяди не понимают элементарных вещей?

Финансовый консультант и коуч Светлана Мурашко является создателем детской Школы финансовой грамотности. Она простым языком объясняет детям и взрослым сложные вещи и учит правильно тратить и зарабатывать деньги.





В интервью «Салідарнасці» Светлана Мурашко рассказала, как лучше всего говорить с детьми о проблемах в экономике и дала советы, как себя вести в кризис.

— Вам вообще приходилось на ваших курсах рассказывать детям о сложившийся экономической ситуации.

— Пока нет. Но я реально понимаю, что дети могут задать эти вопросы. Например, когда ребенок придет в магазин и, условно, не найдет там любимую конфетку, у него может возникнуть вопрос, почему? И придется объяснять эти процессы.

— И что бы вы рассказали о нашей ситуации?

— Попыталась бы объяснить с точки зрения базовых вещей, которые у них перед глазами каждый день.

Наверное, пришлось бы рассказать, что такое безработица, когда у людей нет работы, нет дохода, когда не на что купить продукты.

— То есть, это то, что нас ждет в ближайшее время?

— На самом деле, никто не знает, что нас ждет в ближайшее время. Потому что прогнозы — это вещь неблагодарная, но то, что ухудшение будет — это да. До какой степени оно глобальное, не очень понятно.

Рост цен, рост курса, увеличение безработицы, сворачивание предпринимательской деятельности, сворачивание инвестиционной деятельности — в общем, ничего хорошего.

Сколько это займет по времени, трудно сказать. Потому что это может быть очень быстро в виде шока, а может эта агония растягиваться на долгий срок.

Хороший вопрос, как объяснить это детям? Но это действительно важно объяснять, потому что в какой-то конкретной семье ситуация может быть не очень благоприятная, а дети этого не понимают, к сожалению. А тем более если с ними про деньги вообще никогда не разговаривали. На них это будет сильно отражаться.

— На самом деле, и взрослым тоже не всегда понятны элементарные вещи и нужно объяснять.

— Да, но у взрослых есть доступ к информации. Моя позиция, что это вопрос осознанности: хочешь ты знать эту информацию или не хочешь. Взрослый всегда может послушать того же Сергея Чалого , который на ютубе вполне доступным языком объясняет экономические процессы. Можно послушать Каца — у него масса роликов про экономику.

Поэтому взрослые сами ответственны за свою неграмотность.

А детей надо учить, как учат письму, чтению, математике. Вообще наших детей почему-то даже бытовым каким-то вещам не учат, не говоря уже про финансовую грамотность. Они приходят в жизнь и оказывается, что там закон Ньютона или формула Пифагора мало помогает.

А было бы хорошо, если бы им в школе преподавали, например, основы коммуникации, рассказывали, как разговаривать с людьми, как строить отношения.

— А как можно объяснить детям, чем может обернуться заморозка цен?

— Детям можно объяснить тот же производственный процесс. Рассказать, что для того, чтобы произвести какую-то продукцию, есть завод, он закупает сырье, электроэнергию, комплектующие, оборудование. И соответственно все это закладывается в цену товара. И если товар не будет дорожать, а вот это вот все, что он закупает, дорожает, то в конечном итоге производитель просто откажется от производства этого товара, потом что это не выгодно.

Любой бизнес не будет работать в минус. Соответственно, этот товар рано или поздно с полок исчезнет.

Вопрос в том, что это за товар, есть ли возможность заменить другим товаром или отказаться от его потребления на некоторое время. Вот те же лекарства, которые человек длительно должен принимать, заменить нельзя.

Опять же стоит объяснить, что если этот товар может исчезнуть из продажи то, возможно, им нужно запастись. Но есть товар длительного хранения, а есть товары, которыми запастись нельзя. Вот про такие вещи нужно разговаривать с детьми.

— А как вы им посоветуете поступить со своими сбережениями?

— Делать все то же самое, что делают взрослые. И всегда, когда задают вопросы про финансовое воспитание детей, я отвечаю, что в любой сфере оно строится на собственном примере. Все, что вы собираетесь сделать, скажите вашему ребенку.

Если у вас есть сбережения и вы их собираетесь перевести в валюту, и у ребенка есть сбережения — просто поговорите с ним про это. Математически посчитайте: вот сегодня курс такой, а завтра, возможно, такой, и если бы ты покупал доллары, то было бы столько-то. И спросить, что он будет делать?

Я думаю, 10-12-летний ребенок способен ответить, что он будет делать со своими сбережениями.

— А как насчет пойти и купить что-то на эти деньги?

— Не очень удачный совет. Вы же помните все наши эпопеи со скупанием холодильников, телевизоров и всего прочего. Этот совет хорош, если ты запланировал эту вещь купить. А если просто так, то все же нет.

На самом деле, проговаривая эти вещи, спрашивайте ответы детей. Возможно, они будут очень креативные. Дети, в отличие от нас, не зашоренные. Они очаровательные идеи выдают.

— И предложат отдать деньги маме под проценты.

— Как вариант.

— А можно как-то объяснить детям, почему у нас неэффективное государственное управление?

— Опять же на бытовых примерах можно рассказать про право собственности. Вот твоя игрушка, ты хочешь, чтобы она послужила долгое время, радовала тебя, и, соответственно, ты будешь обращаться с ней бережно, совсем не так, как если бы она была общая детсадовская.

Это простые вещи: ничье и что-то мое.

Можно показать ребенку: вот этот двор ничей, а потом завести во двор, который принадлежит товариществу собственников. И там совсем другой двор, другие скамейки, другая территория. Детям нужно формулировать понятные им ассоциации и переводить в более сложные вещи.

— Еще бы объяснить это взрослым дядям. И вообще понять, почему они не хотят делать, чтобы было хорошо?

— А это уже сложно. Это про политику.