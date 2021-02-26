Евреи отмечают Пурим - самый веселый иудейский праздник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев - Sputnik. Белорусские евреи, как и весь иудейский мир, начинают отмечать Пурим - праздник в честь спасения евреев в Персидском царстве около 2,4 тысяч лет назад.

Пурим считается самым веселым праздником иудейского календаря и всегда приходится на позднюю зиму - начало весны. Его дата рассчитывается в соответствии с древнееврейским лунно-солнечным календарем. Но пурим всегда выпадает на период не ранее 20 февраля и не позднее 25 марта. В этом году он наступил в ночь с 25 на 26 февраля и основные торжества начинаются в эту пятницу.

История пурима

История одного из значимых праздников иудейского календаря связана с библейской героиней Эстер, или, как ее еще называют, Эсфирь. Она являлась родственницей и воспитанницей еврея Мордехая (Мардохей). Персидский царь Ахашверош взял Эстер в жены, не зная о ее происхождении. По настоянию новой царицы Ахашверош сделал Мордехая своим советником.

Персидский вельможа Аман, оскорбленный тем, что Мордехай отказался поклониться ему, решил уничтожить все иудейское население Персии. Эстер сумела убедить царя издать указ, разрешающий евреям оказывать вооруженное сопротивление. В результате было разоружено и после этого избито немало персидских "антисемитов", а сам Аман был казнен. По местной традиции затем ему отрезали уши.

Обычаи праздника

Накануне Пурим иудеи держат однодневный пост, в синагогах утром и вечером читают свиток Эстер. В синагогах также проходят спектакли, напоминающие о тех событиях.

© Sputnik / Макс Ветров Чтение Мегилат Эстер (свитка Эстер) во время празднования еврейского праздника Пурим

Самое популярное угощение на Пурим - гоменташ - треугольная булочка с начинкой из изюма, мака и меда (их также называют "уши Амана").

Пурим - единственный день в году, когда евреям разрешается крепко выпить. Еврейские мудрецы говорили: "Должен человек напиться в Пурим до того, чтобы не отличать слова "проклят Аман" от слов "благословен Мордехай".