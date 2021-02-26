Facebook призвал не отключать персонализированную рекламу через iOS

Источник материала: Onliner

Facebook выпустил ролик, в котором объясняет важность персонализированной рекламы. Социальная сеть считает, что рекламу на основе интересов пользователя отключать нельзя, потому как она помогает малому бизнесу. Но, судя по соотношению лайков и дизлайков, у людей мнение другое.

Ролик на момент этой публикации получил около 450 дизлайков и порядка 20 лайков. Facebook и другие сервисы могут собирать массу данных о пользователях и их поведении в приложениях, чтобы выдавать персонализированную рекламу. Но Apple в скором обновлении iOS разрешит пользователям заблокировать такую возможность, и Facebook эта ситуация определенно не устраивает.

Теперь социальная сеть пытается через ролики убедить пользователей, что у персонализированной рекламы есть важная составляющая — помощь бизнесу.