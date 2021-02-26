Прощай, сухость. Рассказываем про пять классных (и недорогих) увлажняющих кремов для лица

Источник материала: Tut.by

Этот февраль проверил нашу кожу на прочность. На улице — мороз и ветер, в помещении — иссушающий до состояния Сахары воздух. В таких условиях никак не обойтись без хорошего увлажняющего крема. И мы готовы подсказать, на что обратить внимание, чтобы встретить весну во всеоружии.

Анастасия Величко Косметолог-эстетист

В нашей подборке — только бюджетные (до 35 рублей за один продукт) и универсальные (могут использоваться в качестве дневного и ночного ухода) средства. Все они доступны для жителей Беларуси — как оффлайн, так и онлайн с прямой доставкой.

URIAGE Eau thermale Water cream





Увлажняющий флюид на основе термальной воды от бренда Uriage — настоящая находка для тех, кто страдает от стянутости и шелушений. Которая, к слову, достаточно бюджетна — несмотря на принадлежность к аптечному сегменту.

В его составе увлажняющие, смягчающие и питательные компоненты: масло ши, сквалан, глицерин, мочевина, гиалуроновая кислота. При этом крем обладает ультралегкой текстурой и моментально впитывается — можно сразу же наносить макияж. Также его можно использовать в качестве ночного ухода или базового крема поверх любой сыворотки.

Подходит флюид для всех типов кожи.

VICHY Aqualia thermal Rehydrating cream





Похожий продукт есть и у другой аптечной марки — Vichy. Правда, состав у него более скромный. В базовый микс из влагоудерживающего компонента — глицерина и гиалуроновой кислоты, производитель добавил лишь масло семян пенника лугового (оно, кстати, прекрасно увлажняет и успокаивает кожу) и немного салициловой кислоты. Последняя здесь для себоконтроля: гель предназначен для комбинированной, склонной к жирности кожи.

Использовать средство можно как утром, так и вечером.

NEUTROGENA Hydro boost water gel





В Америке бренд Neutrogena очень любят — за высокое качество и низкую стоимость. В Беларуси же о нем говорят очень мало: большинство продуктов марки к нам просто не доезжает. Но их можно заказать онлайн — например, на Feelunique или IHerb — по вполне приемлемой цене.

С чего начать знакомство с брендом? Например, с геля Hydro boost: несмотря на абсолютно непримечательный (кого сейчас удивишь «гиалуронкой») состав, с увлажнением продукт справляется на «ура». Не под силу ему разве что сильная обезвоженность: в этом случае лучше обратить внимание на более плотные текстуры.

Подойдет такой гель для всех типов кожи, хотя производитель рекомендует его именно для комбинированного. Использовать его можно как днем, так на ночь.

MASSTIGE Volcanic mineral water face fluid





Хорошо впишется в зимне-весенний уход и флюид от белорусского бренда Masstige. В составе — успокаивающие кожу экстракт алоэ и пантенол, масла — оливковое, миндальное, подсолнечное и масло виноградных косточек, а также гиалуроновая кислота. Этакий идеальный микс питания и антистресса.

Интересно, что производитель добавил и себорегулирующие компоненты — тот же экстракт гамамелиса, однако крем вряд ли подойдет для жирной кожи из-за комбинации масел. Скорее, этот продукт создан для кожи нормальной и сухой (возможно — комбинированной, склонной к сухости).

Использовать его можно в качестве дневного и ночного ухода.

BIELENDA Fresh juice Moisturising cream booster





На самом деле, в ассортименте Bielenda — масса увлажняющих кремов. И часть из них мы даже рекомендовали. Поэтому сегодня рассказываем про недавнюю новинку бренда — увлажняющий бустер из линейки Fresh juice.

Текстура у бустера гелевая, и это оптимальный вариант для любого типа кожи: быстро впитывается, не оставляет липкости и других дискомфортных ощущений. В составе — экстракт лимона (антиоксидант и себорегулятор), сквалан, пантенол, витамин Е (все они работают на восстановление и смягчение кожи), ниацинамид (выравнивает тон) и даже витамин С.

Средство универсально: его можно наносить как днем, так и вечером, в качестве самостоятельного ухода или поверх увлажняющей сыворотки.