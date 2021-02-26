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США предостерегли армию Армении от вмешательства в политику

26.02.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США предостерегли вооруженные силы Армении "от вмешательства в политику", где, по словам премьера Никола Пашиняна, произошла попытка военного путча.

Соответствующее заявление сделал в четверг, 25 февраля, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает DW.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых эскалационных или насильственных действий", - подчеркнул Прайс. "Мы напоминаем всем сторонам об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - добавил он.

Ранее Никол Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

Одновременно глава правительства призвал своих сторонников выйти на улицы, попросив от них собраться на площади Республики в центре Еревана. Туда, по данным AFP, пришли десятки тысяч человек.

Вместе с тем, после заявления Генштаба на улицы Еревана вышли и тысячи противников премьера. Перед зданием Национального собрания - однопалатного парламента - митингующие начали устанавливать палатки, а также возводить самодельные баррикады.

В Ереване и других городах Армении не прекращаются массовые протесты, вспыхнувшие после подписания премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

В соответствии с документом, вооруженные силы Азербайджана и Армении остались на занимаемых позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещены российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе контролирует пограничная служба ФСБ России.

 
 
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США предостерегли вооруженные силы Армении "от вмешательства в политику", где, по словам премьера Никола Пашиняна, произошла попытка военного путча.
 
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