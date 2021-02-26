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Евросоюз объявил персоной нон грата представителя Венесуэлы при ЕС

26.02.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский союз объявил персоной нон грата постоянного представителя Венесуэлы при ЕС в ответ на аналогичные действия республики по отношению к представителю ЕС.

«Совет сегодня (в четверг – ред.) постановил объявить главу миссии Боливарианской Республики Венесуэла при Европейском союзе персоной нон грата. Это ответ на решение правительства Венесуэлы объявить главу делегации ЕС в Венесуэле персоной нон грата», — уточняется в сообщении.

Власти Венесуэлы выслали главу дипмиссии ЕС Исабель Брильанте Педросу после того, как Евросоюз 22 февраля ввел новые санкции против венесуэльских чиновников. Под них попали 19 официальных лиц. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что у представителя Евросоюза есть 72 часа, чтобы покинуть республику.

В ЕС в ответ указали, что подобные действия приведут лишь к «дальнейшей международной изоляции» Венесуэлы.

 
 
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Европейский союз объявил персоной нон грата постоянного представителя Венесуэлы при ЕС в ответ на аналогичные действия республики по отношению к представителю...
 
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