Peugeot сменила логотип













На эмблеме сохранили льва, который производитель использует с 1958 года, однако на новом лого оставили только его голову с гривой.





В коммюнике отмечается, что Peugeot открывает следующую главу истории бренда – переход к новой технологической стратегии.





Этот логотип является 11-м в истории автомарки. Его поменяли после падения уровня продаж автомобильного концерна PSA Group.



