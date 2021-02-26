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Наказание за штаны с бело-красно-белыми лампасами. Областной суд посчитал его правильным

26.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но тогда надо наказать и фабрику, выпустившую эти штаны.


Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о штрафе для женщины, которая шла по улице в штанах с бчб лампасами. Фото: Блог Гродно.

Жительница Гродно Любовь Сарлай, которую задержали на улице Советской, водворили в ИВС и оштрафовали на 20 базовых величин, подала жалобу в областной суд, заявляя о своей невиновности. Но суд оставил решение первой инстанции без изменений, пишет Блог Гродно.

Напомним, в момент задержания 18 января женщина была одета в штаны с бело-красно-белой полосой по бокам. По версии сотрудника ОМОН, который участвовал в ее задержании, женщина выкрикивала лозунки, в том числе «Жыве Беларусь!». По версии Любови Сарлай, она просто шла к своей машине, держа в руках стаканчик кофе.

— В тот день я была без маски. На видео видно, что я не кричу ничего. Я шла от кафе магазина «Ратушный» к своей машине. Около Молодежного центра меня и мою знакомую задержали. Завезли в Ленинский РОВД. Я спрашивала у милиционеров, за что меня задержали. На что они ответили вопросом: «То есть вы своими штанами ничего не хотели сказать?», - рассказала Любовь Сарлай s13.ru.

Любовь показала в суде свои фото из социальных сетей, на которых она запечатлена в этих же штанах. Женщина рассказала, что купила их несколько лет назад для повседневной носки, рисунок на штанах заводской, и ранее проблем из-за штанов у нее не было.
 
Теги: Гродно
 
 
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