Наказание за штаны с бело-красно-белыми лампасами. Областной суд посчитал его правильным





Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о штрафе для женщины, которая шла по улице в штанах с бчб лампасами. Фото: Блог Гродно





Блог Гродно. Жительница Гродно Любовь Сарлай, которую задержали на улице Советской, водворили в ИВС и оштрафовали на 20 базовых величин, подала жалобу в областной суд, заявляя о своей невиновности. Но суд оставил решение первой инстанции без изменений, пишет





Напомним, в момент задержания 18 января женщина была одета в штаны с бело-красно-белой полосой по бокам. По версии сотрудника ОМОН, который участвовал в ее задержании, женщина выкрикивала лозунки, в том числе «Жыве Беларусь!». По версии Любови Сарлай, она просто шла к своей машине, держа в руках стаканчик кофе.





— В тот день я была без маски. На видео видно, что я не кричу ничего. Я шла от кафе магазина «Ратушный» к своей машине. Около Молодежного центра меня и мою знакомую задержали. Завезли в Ленинский РОВД. Я спрашивала у милиционеров, за что меня задержали. На что они ответили вопросом: «То есть вы своими штанами ничего не хотели сказать?», - рассказала Любовь Сарлай s13.ru.





Любовь показала в суде свои фото из социальных сетей, на которых она запечатлена в этих же штанах. Женщина рассказала, что купила их несколько лет назад для повседневной носки, рисунок на штанах заводской, и ранее проблем из-за штанов у нее не было.



