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Тима Белорусских презентовал новый клип
Источник материала: Партизан
У популярного минского исполнителя Тимы Белорусских вышел клип на последний трек исполнителя «Тает еще»
Фото: Instagram
Видеоролик был опубликован на YouTube-канале артиста,
Клип за пять часов с момента публикации уже посмотрели более 12 тыс. раз. Под роликом 1,6 тыс. лайков и всего 26 дизлайков.
В комментариях поклонники благодарят исполнителя за его творчество.
«Ждали! И дождались!!! Как всегда лучшая песня 2021 года!!!», «Тима, эта песня — выстрел прямо в сердечко, ты лучший, знай об этом», «Я жду, когда этот трек будет в чартах на всех площадках!!!», — пишут фанаты Белорусских.
Напомним, в конце января Тима выпустил в Instagram сниппет на этот трек. Его просмотрели около 380 тыс. раз.
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У популярного минского исполнителя Тимы Белорусских вышел клип на последний трек исполнителя «Тает еще»
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