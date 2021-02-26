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Тима Белорусских презентовал новый клип

26.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У популярного минского исполнителя Тимы Белорусских вышел клип на последний трек исполнителя «Тает еще»

Тима Белорусских презентовал новый клип
Фото: Instagram
Видеоролик был опубликован на YouTube-канале артиста, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Клип за пять часов с момента публикации уже посмотрели более 12 тыс. раз. Под роликом 1,6 тыс. лайков и всего 26 дизлайков.

В комментариях поклонники благодарят исполнителя за его творчество.

«Ждали! И дождались!!! Как всегда лучшая песня 2021 года!!!», «Тима, эта песня — выстрел прямо в сердечко, ты лучший, знай об этом», «Я жду, когда этот трек будет в чартах на всех площадках!!!», — пишут фанаты Белорусских.

Напомним, в конце января Тима выпустил в Instagram сниппет на этот трек. Его просмотрели около 380 тыс. раз.
 
Теги: Минск
 
 
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У популярного минского исполнителя Тимы Белорусских вышел клип на последний трек исполнителя «Тает еще»
 
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