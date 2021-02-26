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Где работают мобильные датчики контроля скорости в Минске. Список

26.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На ряде участков улиц столицы 26 февраля мобильные датчики проконтролируют соблюдение скоростного режима водителями транспортных средств.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в столичной Госавтоинспекции.

С 7:00 до 3:00 датчики находятся на пр. Независимости, 156 (ограничение скорости составляет 80 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч) и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 19:30 до 2:30 эти средства контроля скорости будут установлены на пр. Независимости, 45 (60 км/ч), и ул. Маяковского, 16 (60 км/ч), а с 20:00 до 2:00 — на 41-м км МКАД (90 км/ч).

В Госавтоинспекции призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и при движении учитывать погодные условия.
 
Теги: Минск
 
 
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На ряде участков улиц столицы 26 февраля мобильные датчики проконтролируют соблюдение скоростного режима водителями транспортных средств.
 
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