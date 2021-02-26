Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самую полезную для сердца приправу 1 26.02.2021, 9:52

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Она также защищает от онкологии и предотвращает преждевременное старение.

Эксперты обнаружили неожиданную пользу аджики. Как оказалась приправа может снизить риск заболеваний сердца, онкологии и даже предотвращает преждевременное старение, пишет u-news.com.ua .

Аджика - это приправа родом с Кавказа. Ее рецепт довольно нехитрый: достаточно смешать чеснок, красный перец, пряные травы и соль. Эксперты считают, что такая смесь способна не только придать необычный вкус блюду, но и принести большую пользу организму.

Специалисты отмечают, что первым делом важно понимать, какой должна быть настоящая аджика. Неправильно выбранный продукт не окажет той пользы на организм. Так, в первую очередь при выборе приправы следует обратить на консистенцию. Аджика не должна быть слишком жидкой. По словам экспертов подсохшую приправу в некоторых случаях можно разбавить кипятком.

Важным является и цвет приправы. Традиционный цвет аджики - красный. Специалисты отметили, что если в составе продукта указана томатная паста или подсолнечное масло, то это не аджика. Подчеркивается, что при приготовлении по оригинальному рецепту не используются и помидоры.

Аджика содержит много витамина С и А. Первый защищает от авитаминоза, а второй помогает предотвратить ранее старение, проблемы со зрением, онкологию и заболевания сердца. Подчеркивается, что витамин А необходим как для мужского организма, так и для женского, ведь он играет важную роль при выработке спермы и развитии яйцеклеток. Красный перец, который является одним из ингредиентов приправы, содержит капсаицин - алкалоид, который способствует профилактике заболеваний сердца и сосудов.

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