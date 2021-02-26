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Эксперт: Медведев отомстит Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Эксперт: Медведев отомстит Лукашенко
Тучи над нелегитимным сгущаются все сильнее.
Куратором всего белорусского направления российской политики станет экс-президент РФ, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Для незаконного правителя Беларуси это не сулит ничего хорошего и является дополнительным поводом напрячься.
Об этом в эфире интернет-канала
Трухан напомнил, что между Медведевым и Лукашенко существует личная неприязнь, а бывший президент России не прощает обид и может быть жестким.
«Медведев – это не плюшевый мишка, и еще неизвестно, кому повезет. Он совершенно таким («белым и пушистым») не является, – у него своя лексика, он довольно интеллигентный человек, в этом плане он не такой, может быть, жесткий и резкий, как Путин внешне, но он совершенно не мягкая игрушка…
Он не обидчивый, он просто злопамятный. Его основное отличие от Путина, люди говорят близкие и знающие, что Путин простить может, а Медведев никогда», – заявил Трухан.
Напомним, ранее Лукашенко и Медведев не раз обменивались критикой в адрес друг друга, а во время недавнего визита белорусского диктатора в Сочи, у Медведева не нашлось времени для встречи с ним из-за «плотного графика».
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Тучи над нелегитимным сгущаются все сильнее.
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