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Полиция стянулась к палаточному городку у парламента Армении

26.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Полиция стянулась к палаточному городку у парламента Армении

  • 26.02.2021, 9:36
Полиция стянулась к палаточному городку у парламента Армении

Здание Национального собрания взято в кольцо.

Полиция взяла в кольцо здание Национального собрания Армении, неподалеку от которого протестующие разбили палаточный городок, сообщает lenta.ru.

Журналисты насчитали восемь автобусов с сотрудниками правоохранительных органов и две машины с колючей проволокой около улицы Демирчяна.

Обстановка в центре Еревана, где продолжают собираться сторонники оппозиции, сейчас спокойная.

Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал список армейских званий и то, как поднялась зарплата военнослужащих в период его правления. Кроме того, он указал, что за последние два года было куплено «беспрецедентное количество оружия и боеприпасов».

25 февраля в Ереване начались массовые протесты после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление с требованием немедленной отставки Пашиняна. Военных поддержала бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также полиция. Пашинян объявил о попытке государственного переворота, на его сторону встали спецслужбы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра в предательстве национальных интересов страны. Противники действующей власти создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.

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Здание Национального собрания взято в кольцо.
 
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