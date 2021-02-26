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Полиция стянулась к палаточному городку у парламента Армении
Источник материала: Хартия'97
Полиция стянулась к палаточному городку у парламента Армении
Здание Национального собрания взято в кольцо.
Полиция взяла в кольцо здание Национального собрания Армении, неподалеку от которого протестующие разбили палаточный городок, сообщает
Журналисты насчитали восемь автобусов с сотрудниками правоохранительных органов и две машины с колючей проволокой около улицы Демирчяна.
Обстановка в центре Еревана, где продолжают собираться сторонники оппозиции, сейчас спокойная.
Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал список армейских званий и то, как поднялась зарплата военнослужащих в период его правления. Кроме того, он указал, что за последние два года было куплено «беспрецедентное количество оружия и боеприпасов».
25 февраля в Ереване начались массовые протесты после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление с требованием немедленной отставки Пашиняна. Военных поддержала бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также полиция. Пашинян объявил о попытке государственного переворота, на его сторону встали спецслужбы.
Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра в предательстве национальных интересов страны. Противники действующей власти создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.
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Здание Национального собрания взято в кольцо.
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