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Эксперт: власти репрессивными законами попытаются не допустить второй волны массового протеста

26.02.2021 10:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские власти решили выйти из политического кризиса, в котором оказалась страна после выборов президента, исключительно репрессивными методами.

Эксперт: власти репрессивными законами попытаются не допустить второй волны массового протеста

Комментируя для DW вероятность принятия в Беларуси по примеру РФ пакета законов, в том числе об экстремизме и «иностранных агентах», а также запрете бело-красно-белого флага, директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич отметил, что «власти приняли решение его [политический кризис] разрешать исключительно силовыми методами».

«Сначала разбирались с протестами, а теперь нужно сделать так, чтобы протесты не вернулись, поэтому и придумывают новые репрессивные механизмы», — отметил политолог.

Он добавил, что объявление чуть ли не половины страны «экстремистами» будет иметь негативные последствия.

Эксперт говорит, что подобная стратегия властей может привести к накоплению раздражения и негативной энергии со стороны людей, что может спровоцировать непрогнозируемый взрыв, считает Казакевич.

Кроме того, плохой имидж страны еще больше ухудшится: «Одно дело, когда власти делают что-то вне правового поля — это может быть сложно доказать. А тут будут конкретно репрессивные законы, которые могут выступать дополнительным аргументом для введения санкций и внешнеполитической изоляции».

 
 
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Белорусские власти решили выйти из политического кризиса, в котором оказалась страна после выборов президента, исключительно репрессивными методами.
 
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