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Эксперт: власти репрессивными законами попытаются не допустить второй волны массового протеста
Источник материала: Навiны
Белорусские власти решили выйти из политического кризиса, в котором оказалась страна после выборов президента, исключительно репрессивными методами.
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«Сначала разбирались с протестами, а теперь нужно сделать так, чтобы протесты не вернулись, поэтому и придумывают новые репрессивные механизмы», — отметил политолог.
Он добавил, что объявление чуть ли не половины страны «экстремистами» будет иметь негативные последствия.
Эксперт говорит, что подобная стратегия властей может привести к накоплению раздражения и негативной энергии со стороны людей, что может спровоцировать непрогнозируемый взрыв, считает Казакевич.
Кроме того, плохой имидж страны еще больше ухудшится: «Одно дело, когда власти делают что-то вне правового поля — это может быть сложно доказать. А тут будут конкретно репрессивные законы, которые могут выступать дополнительным аргументом для введения санкций и внешнеполитической изоляции».
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Белорусские власти решили выйти из политического кризиса, в котором оказалась страна после выборов президента, исключительно репрессивными методами.
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