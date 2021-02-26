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Фотофакт. Горняк Юрий Корзун после очередных 15 суток: «Огонь в глазах!»

26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Шахтер «Беларуськалия», который в сентябре приковывал себя наручниками под землей, вышел на свободу после очередных суток.

Фотофакт. Горняк Юрий Корзун после очередных 15 суток: «Огонь в глазах!»

«Огонь в глазах, поет душа! Свобода – как ты хороша!», – так прокомментировали встречу с единомышленником после 15 суток участники стачкома «Беларуськалия», в котором состоит и Юрий Корзун.

 
 
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Шахтер «Беларуськалия», который в сентябре приковывал себя наручниками под землей, вышел на свободу после очередных суток.
 
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