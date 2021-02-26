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Фотофакт. Горняк Юрий Корзун после очередных 15 суток: «Огонь в глазах!»
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Шахтер «Беларуськалия», который в сентябре приковывал себя наручниками под землей, вышел на свободу после очередных суток.
«Огонь в глазах, поет душа! Свобода – как ты хороша!», – так
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Шахтер «Беларуськалия», который в сентябре приковывал себя наручниками под землей, вышел на свободу после очередных суток.
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