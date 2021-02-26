Романчук: «Обещания ЕС предоставить $20-25 млрд помощи звучит, как обещание воспитателей нерадивым детям»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист раскритиковал планы ЕС. По его мнению, обещание Европейского Союза, данные Светлане Тихановской, о предоставлении кредита в обмен на проведение в Беларуси честных выборов напоминают некий утопично-идеалистический сценарий.

— Обещания Евросоюза предоставить $20-25 млрд помощи (дотации, субсидии, кредиты?) звучит, как обещание воспитателей нерадивым детям без ограничений всегда кормить их конфетами, пиццей, давать без ограничений играть в компьютерные игры, — отмечает Ярослав Романчук. — Только вот дети-то нерадивые. Они на такого рода обещания не ведутся. Прожженные циники, хулиганы подворотни – они не верят в ценности, в выполнение обещаний.

Деньги под рыночные реформы? Плевать они на их хотели. Они на курсе Ленина, Сталина и Брежнева. Поддержка вступления в ВТО? Так санкции же, жесткий торговый протекционизм.

Лукашенко и белорусские власти не будут менять тотальный контроль над страной в $60 млрд. ВВП, с активами под $70 млрд., бюджетом более $20 млрд., чтобы гипотетически получить обусловленные кредиты непонятно когда. У них журавль в руке, а им предлагают образ синицы.

Влияние обещания больших денег на обыкновенных белорусов также сомнительно. Они всё чаще борются за то, чтобы выжить на свои кровные $300 – 350 в месяц. Представить некий миллиард им невозможно. Евросоюз не может толком принять санкции в отношении тех, кто в рамках ЗАО «Беларусь» ставит страну на колени. Нет стратегической, системной, институциональной работы по поддержке гражданского общества и точек роста национального возрождения – всегда что-то мешает – а тут обещание дать $20 млрд. Ага... Причём налом...

Напомним, ​ранее представитель Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович рассказал, какую экономическую помощь получит Беларусь, как только проведёт новые честные выборы

В проекте плана ЕС:

– значительное увеличение финансирования частного бизнеса и крупных инфраструктурных проектов через ЕБРР и Европейский инвестиционный банк;

– развитие энергетических, экологических и других трансграничных и бизнес-проектов в рамках Восточного партнерства;

– принятие соглашения о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС;

– поддержка новой программы стабилизации Беларуси с МВФ (включая дополнительное финансирование ЕС через механизм «Макрофинансовой помощи»);

– поддержка вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию;

– техническая помощь Беларуси в разработке регуляторных и отраслевых реформ (с участием ОЭСР, Всемирного банка, ЕБРР);

– безвизовый режим для белорусов.

«Евросоюз и европейские банки (ЕБРР и ЕИБ) – не единственные, кто готов помочь Беларуси. Мы можем рассчитывать на помощь МВФ, Всемирного банка, многих демократий, а также международных инвесторов и белорусской диаспоры. Как только в Беларуси начнутся изменения, международное сообщество будет готово оказать экономическую и финансовую поддержку для быстрого восстановления экономики», — отметил Алесь Алехнович.