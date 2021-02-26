Экстремальная погода ожидает Европу – в этом виноват Гольфстрим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Изменения атлантического течения Гольфстрим приведет к знойным месяцам летом, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два опубликованных исследования.

Прогноз сделан на основании наблюдений за Гольфстримом. Замедление потока отмечается не только у побережья США, но и всей системе Атлантического океана. Течения влияют на метеоусловия в Африке, Западной Европе, Скандинавии, Баренцевом море и Арктике.

То, что скорость течения снизится, ученые предрекали давно. Вместе с тем, они не ожидали, что изменения будут такими ощутимыми для глобального климата. Среди причин перемен научное сообщество называет антропогенный фактор, а точнее, возросшие выбросы углекислого газа.

Снижение скорости циркуляции водных ресурсов мирового океана уже оказало воздействие на климат. После замедления потоков на 15% жители Европы стали переживать аномальную жару в летние месяцы. Но продолжение такого цикла может еще больше дестабилизировать природную обстановку в обоих полушариях.

По наблюдениям ученых, скачок температуры уже вызвал таяние ледников Гренландии и увеличению осадков в Северной Америке. К таким последствиям привела мировая жизнедеятельность.

Полностью Гольфстрим не остановится, но вместе с тем его скорость, начиная с 2018 года, признана рекордно низкой за последние 1,6 тысяч лет. Среди последствий также называют более суровые зимы в Западной Европе, а на Америку обрушатся тропические ливни.

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