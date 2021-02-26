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Новые статьи, штраф в рассрочку, придание гибкости судам — что собираются изменить в уголовном праве
Источник материала: Onliner
Модернизации уголовного законодательства с учетом развития общественных отношений — так обозначена задача при доработке законопроекта по «совершенствованию кодексов об уголовной ответственности». На очередном заседании рабочей группы, которое состоялось 24 февраля под руководством главы Администрации президента Игоря Сергеенко, обозначены некоторые ключевые новации. Их
Сергеенко напомнил, что работа ведется по поручению Лукашенко и находится на финальной стадии: «Документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей. Группой фактически в режиме нон-стоп велась доработка законопроекта, в том числе с учетом поступивших многочисленных предложений заинтересованных». Было представлено больше 300 страниц предложений, многие использованы в проекте.
В частности:
Пересмотрены санкции около 70 составов преступлений для «достижения сбалансированности уголовно-правовых норм и обеспечения соответствия характеру и степени общественной опасности деяния». В ряде статей введено ограничение свободы в качестве альтернативы лишению, что, как отмечает Pravo.by, позволит судам действовать более гибко.
Также предполагается исключение ряда статей и составов преступлений. В частности, тех, которые:
Также проект предусматривает меры по «обеспечению дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан». Для этого предложено включить в УК новые статьи и составы преступлений: за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных.
При корректировке УПК предусматривается:
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Новые статьи, штраф в рассрочку, придание гибкости судам — что собираются изменить в уголовном праве
Модернизации уголовного законодательства с учетом развития общественных отношений — так обозначена задача при доработке законопроекта по «совершенствованию...
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