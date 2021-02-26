Новые статьи, штраф в рассрочку, придание гибкости судам — что собираются изменить в уголовном праве

Источник материала: Onliner

Модернизации уголовного законодательства с учетом развития общественных отношений — так обозначена задача при доработке законопроекта по «совершенствованию кодексов об уголовной ответственности». На очередном заседании рабочей группы, которое состоялось 24 февраля под руководством главы Администрации президента Игоря Сергеенко, обозначены некоторые ключевые новации. Их перечисляет Pravo.by.

Сергеенко напомнил, что работа ведется по поручению Лукашенко и находится на финальной стадии: «Документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей. Группой фактически в режиме нон-стоп велась доработка законопроекта, в том числе с учетом поступивших многочисленных предложений заинтересованных». Было представлено больше 300 страниц предложений, многие использованы в проекте.

В частности:

конкретизируются условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить его опасность и характер);

уточняются правила назначения наказаний (предусматривается более дифференцированный подход к назначению штрафа в зависимости от обстоятельств преступления и личности преступника, а также возможность его рассрочки);

внедряется институт замены наказания, не связанного с изоляцией, более строгим, если осужденный уклоняется от отбывания такого наказания.

Пересмотрены санкции около 70 составов преступлений для «достижения сбалансированности уголовно-правовых норм и обеспечения соответствия характеру и степени общественной опасности деяния». В ряде статей введено ограничение свободы в качестве альтернативы лишению, что, как отмечает Pravo.by, позволит судам действовать более гибко.

Также предполагается исключение ряда статей и составов преступлений. В частности, тех, которые:

носят формальный характер (например, нарушение правил безопасности обращения с генно-инженерными организмами, когда это не повлекло причинения вреда здоровью людей и окружающей среде);

охватываются применением иных мер воздействия (к примеру, вред, причиненный окружающей среде в результате нарушения правил водопользования, правил охраны рыбы и других водных животных, возмещается согласно установленным таксам, поэтому применение уголовно-правовых мер излишне);

относятся к категории нетяжких и предусматривают административную преюдицию в качестве условия привлечения к ответственности (к примеру, предполагается упразднение ответственности за нарушение правил охоты и рыбалки).

Также проект предусматривает меры по «обеспечению дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан». Для этого предложено включить в УК новые статьи и составы преступлений: за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных.

При корректировке УПК предусматривается:

расширение использования информационных технологий в уголовном процессе (например, возможность производства отдельных следственных действий в режиме веб-конференции);

усиление роли прокуратуры (генпрокурор, заместители, а также прокуроры областей и Минска наделяются полномочиями выносить обязательные для исполнения органами уголовного преследования предписания).