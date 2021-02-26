Парню назначили три года колонии за бросание камней в сторону милицейского авто

Источник материала: Onliner

Житель Жлобина был задержан и административно осужден за участие в акции протеста в ночь с 11 на 12 августа. После ареста на свободу не вышел. До суда был помещен в СИЗО. В качестве обвинения — организация протестов, насилие в отношении сотрудников — находился в сцепке, бросал камни — повреждения автомобилей. Вчера был вынесен приговор.

Обвиняемый признал вину частично по ст. 342 (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) — присутствовал на площади, ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) не признал полностью.

Лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» сообщает о ходе заседания:

Обвиняемый Александр Киселев: «Я лично не бросал в автомобиль ГАИ камней и никого не призывал этого делать. Я вышел потому, что против незаконных и жестоких задержаний. У меня задержали несовершеннолетнего знакомого, который не участвовал в акциях. Толпа скандировала „Опускай щиты“, и я поддерживал людей. Реально уйти не мог, потому что сзади была толпа, а впереди стояли силовики со щитами и дубинками. У меня не было возможности выйти. Но я хотел и надеялся, что милиционеры оставят щиты и перейдут на сторону людей».





Пострадавший заместитель Жлобинской милиции Дмитрий Дедюн: «Когда стемнело 9 августа, остались только агрессивные и пьяные. Милиция неоднократно просили людей разойтись. Приняли решение вытеснить людей с территории. Толпа повела себе агрессивно, начала бросать камни и бутылки. Около 3:00 утра все закончилось, задержанных доставили в ОВД. Не буду взыскивать моральный и материальный ущерб. Хотя неприятно, что 9 августа оскорбляли и грозили и сейчас продолжаются оскорбления и угрозы. Киселев вреда не нанес».

— Могли ли лица, выходившие из толпы и грозившие милиции, быть провокаторами?

Нет ответа.

— В чем агрессивность людей проявилась?

— Толпа кричала «Милиция с народом», «Жыве Беларусь», «Складывай щиты», и это агрессия.

Дмитрий Салук, начальник местного ГАИ, рассказал, как разбили стекло в машине. Но он заметил, что не видел, кто бросал камень.

— Есть ли в автомобиле видеорегистратор?

— Да.

— А записи извлекли из него, когда началось следствие?

— Я не знаю, есть ли такая запись.

Вчера судья Евгений Ерофеев огласил приговор по этому делу. Киселева признали виновным в участии в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок, и назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима. По второй статье обвинили в том, что он бросил не менее одного камня в милицейский спецтранспорт (”Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника МВД"). Адвокат Александра Киселева заявил о намерении обжаловать приговор.

Подобное обвинение озвучивалось в сообщении МВД о задержании другого молодого человека из Жлобина. Его задержали на парковке, когда он находился за рулем машины, уже в холодный период года. Молодому человеку инкриминируют: активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций; угроза применения насилия и насилие в отношении сотрудников ОВД (ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК РБ).

«Совместно с иными участниками массовых мероприятий бросил камни в транспорт, в котором находились сотрудники МВД, — говорилось в сообщении Генпрокуратуры. — В результате таких противоправных действий было повреждено три автомобиля, в том числе спецтранспорт, что повлекло за собой причинение ущерба на 370 рублей».

В качестве иллюстраций к последствиям акций протеста в Жлобине МВД в свое время обнародовало следующие снимки. Нельзя однозначно утверждать, что данные фото относятся к указанным выше уголовным делам.











