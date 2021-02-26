ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Романчук: «Деньги под рыночные реформы? Плевать они на их хотели»

26.02.2021 10:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Романчук: «Деньги под рыночные реформы? Плевать они на их хотели»
Ярослав Романчук. Фото: «БелГазета»
Обещания Евросоюза предоставить $20-25 млрд. помощи (дотации, субсидии, кредиты?) звучит, как обещание воспитателей нерадивым детям без ограничений всегда кормить их конфетами, пиццой, давать без ограничений играть в компьютерные игры. Только вот дети-то нерадивые. Они на такого рода обещания не ведутся. Прожжённые циники, хулиганы подворотни – они не верят в ценности, в выполнение обещаний.

Деньги под рыночные реформы? Плевать они на их хотели. Они на курсе Ленина, Сталина и Брежнева. Поддержка вступления в ВТО? Так санкции же, жёсткий торговый протекционизм.

А. Лукашенко и белорусские власти не будут менять тотальный контроль над страной в $60 млрд. ВВП, с активами под $70 млрд., бюджетом более $20 млрд., чтобы гипотетически получить обусловленные кредиты непонятно когда. У них журавль в руке, а им предлагают образ синицы.

Влияние обещания больших денег на обыкновенных беларусов также сомнительно. Они всё чаще борются за то, чтобы выжить на свои кровные $300 – 350 в месяц. Представить некий миллиард им невозможно. Евросоюз не может толком принять санкции в отношении тех, кто в рамках ЗАО «Беларусь» ставит страну на колени. Нет стратегической, системной, институциональной работы по поддержке гражданского общества и точек роста национального возрождения – всегда что-то мешает – а тут обещание дать $20 млрд. Ага.. причём налом..
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У них журавль в руке, а им предлагают образ синицы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашенко оказался в таком положении, что любые уступки Кремлю являются необратимыми»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by