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Ярослав Романчук. Фото: «БелГазета»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Романчук: «Деньги под рыночные реформы? Плевать они на их хотели» У них журавль в руке, а им предлагают образ синицы.

Деньги под рыночные реформы? Плевать они на их хотели. Они на курсе Ленина, Сталина и Брежнева. Поддержка вступления в ВТО? Так санкции же, жёсткий торговый протекционизм.А. Лукашенко и белорусские власти не будут менять тотальный контроль над страной в $60 млрд. ВВП, с активами под $70 млрд., бюджетом более $20 млрд., чтобы гипотетически получить обусловленные кредиты непонятно когда. У них журавль в руке, а им предлагают образ синицы.Влияние обещания больших денег на обыкновенных беларусов также сомнительно. Они всё чаще борются за то, чтобы выжить на свои кровные $300 – 350 в месяц. Представить некий миллиард им невозможно. Евросоюз не может толком принять санкции в отношении тех, кто в рамках ЗАО «Беларусь» ставит страну на колени. Нет стратегической, системной, институциональной работы по поддержке гражданского общества и точек роста национального возрождения – всегда что-то мешает – а тут обещание дать $20 млрд. Ага.. причём налом..